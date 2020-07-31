Норвегія заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах

Норвегія заборонила зупинятись в своїх портах лайнерам з понад сотнею пасажирів на борту, заявив у понеділок, 3 серпня, міністр охорони здоров'я країни Бент Хьойє. Ця заборона діятиме протягом двох тижнів та не стосуватиметься міжнародних та внутрішніх поромів.

Це рішення ухвалили після спалаху коронавірусу на борту круїзного лайнера MS Roald Amundsen компанії Hurtigruten, де інфікувалось щонайменше п'ять пасажирів та 36 членів екіпажу. Зараз вони перебувають у лікарні міста Тромсе, де також стоїть лайнер. Влада міста закликала усіх, хто перебував на борту корабля чи контактував з пасажирами та членами екіпажу, зв'язатися з лікарнями.

У відомстві з охорони здоров'я побоюються, що вірус міг бути рознесений з лайнера в десятках міст та сіл уздовж західного узбережжя Норвегії. Загалом могли бути зачеплені 69 населених пунктів, передає агенція новин NTB.

Круїзна компанія Hurtigruten була однією з перших, яка відновила плавання під час пандемії. "Попередня оцінка показує, що стався збій в кількох наших внутрішніх процедурах'', - заявив генеральний директор Hurtigruten Даніель Скілдам. Компанія на невизначений строк зупинила роботу своїх трьох круїзних лайнерів. Поліція Норвегії заявила, що розпочне розслідування цього випадку.