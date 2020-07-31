Норвегія заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах
Після того, як на одному норвезькому круїзному лайнері виявили понад 40 інфікованих на коронавірус, влада країни заборонила висаджуватися у своїх портах пасажирам і членам екіпажу великих суден.
Круїзний лайнер MS Roald Amundsen
Норвегія заборонила зупинятись в своїх портах лайнерам з понад сотнею пасажирів на борту, заявив у понеділок, 3 серпня, міністр охорони здоров'я країни Бент Хьойє. Ця заборона діятиме протягом двох тижнів та не стосуватиметься міжнародних та внутрішніх поромів.
Це рішення ухвалили після спалаху коронавірусу на борту круїзного лайнера MS Roald Amundsen компанії Hurtigruten, де інфікувалось щонайменше п'ять пасажирів та 36 членів екіпажу. Зараз вони перебувають у лікарні міста Тромсе, де також стоїть лайнер. Влада міста закликала усіх, хто перебував на борту корабля чи контактував з пасажирами та членами екіпажу, зв'язатися з лікарнями.
У відомстві з охорони здоров'я побоюються, що вірус міг бути рознесений з лайнера в десятках міст та сіл уздовж західного узбережжя Норвегії. Загалом могли бути зачеплені 69 населених пунктів, передає агенція новин NTB.
Круїзна компанія Hurtigruten була однією з перших, яка відновила плавання під час пандемії. "Попередня оцінка показує, що стався збій в кількох наших внутрішніх процедурах'', - заявив генеральний директор Hurtigruten Даніель Скілдам. Компанія на невизначений строк зупинила роботу своїх трьох круїзних лайнерів. Поліція Норвегії заявила, що розпочне розслідування цього випадку.
Круїзні подорожі в майбутньому
Мореплавство по-новому
"Сьогоднішні круїзні кораблі - швидкі, гучні й забруднюють навколишнє середовище", - говорить італійський інженер Джанлука Сантозуоссо. Народжений у Туріні винахідник хоче це змінити. Його MorphHotel має повільно рухатися морем й ефективно використовувати ресурси.
Круїзні подорожі в майбутньому
Дещо інша розкіш
"Коли маєш уже все, справжньою розкішшю стає час", - вважає Сантозуоссо. Його треба буде собі дозволити, адже спроектований інженером корабель просувається дуже, дуже повільно. Його несе течія. Таким чином подорож може продовжуватися й кілька місяців.
Круїзні подорожі в майбутньому
Подорожі, дружні до клімату
Готель на воді звивається морем, як змія. Освітлення забезпечують сонячні батареї. Окрім того, електроенергія виробляється на обох кінцях корабля за рахунок енергії води. Дощова вода збирається й використовується. А плавучі сади забезпечують пасажирів свіжими фруктами й овочами.
Круїзні подорожі в майбутньому
Органічна структура
Для тих, кому така подорож все ж видаватиметься задовгою, у MorphHotel передбачені численні причали для менших кораблів - а на додачу ще й вертолітний майданчик. Під час шторму лайнер може змінювати форму й утворювати захисне коло довкола човнів.
Круїзні подорожі в майбутньому
Через техніку до архітектури
Інженер, який живе в Лондоні, для своїх проектів аналізує природу. У тому числі для плану цього будинку в дюнах. Напрямок та інтенсивність вітру в дюнах постійно змінюється. Орієнтуючись на це, Сантозуоссо розробив спеціальну модель житлового приміщення.
Круїзні подорожі в майбутньому
Робити складність видимою
Комп’ютерний аналіз вітру допоміг йому в цьому. "Природа настільки складна. Завдяки потужним комп'ютерам ми можемо нині повністю моделювати природні процеси й пристосовуватися до них", - зазначає інженер. Вітер у будинку в дюнах спрямовується в певному напрямку й забезпечує рівномірну температуру приміщення.
Круїзні подорожі в майбутньому
Замкнений цикл
В усіх футуристичних проектах Сантозуоссо велику роль відіграє енергія. Як і у випадку з плавучим MorphHotel, цей будинок із водоростів повинен мати автономне забезпечення. Вирощені водорості збиратимуться й перероблятимуться у реакторі в біодизель. Із нього мешканці будинку генеруватимуть електроенергію.
Круїзні подорожі в майбутньому
Не більше ніж ескіз
Деякі зображення справляють враження реальних - як цей монтаж карти Google із пришвартованим MorphHotel. Однак Сантозуоссо поки що не втілив жодного свого проекту в реальність. За допомогою готелю на воді він сподівається змінити туристичну сферу.
Круїзні подорожі в майбутньому
Маленькі кроки
До інженера вже зверталося багато інвесторів із туристичної сфери, однак грошей для настільки великого проекту він все ще не зібрав. "Я упевнений, що проект MorphHotel вдасться реалізувати. Можливо, вже скоро з'явиться його менша версія", - запевняє Джанлука Сантозуоссо.