Норвегія анонсувала відновлення венесуельських переговорів у Осло

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про відновлення наступного тижня переговорів у Осло між представниками уряду Ніколаса Мадуро та опозиції Венесуели.

Як зазначається в оприлюдненому в суботу, 25 травня, повідомленні прес-служби МЗС Норвегії, делегації уряду і опозиції Венесуели вирішили повернутися в Осло, передає агенція новин AP.

Там за посередництва норвезьких дипломатів триватимуть перемовини, спрямовані на вирішення політичної кризи в південноамериканській країні. Міністерка закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде похвалила сторони за готовність вести подальші перемовини.

Раніше цього місяця делегації венесуельського уряду та опозиції прибули до Осло для переговорів за посередництва норвежців. Утім, залишалося незрозуміло, чи готові сторони вести прямі переговори щодо врегулювання нинішньої політичної кризи в країні.

Ініціатива МЗС Норвегії з'явилася невдовзі після невдалої спроби повалення уряду Мадуро прихильниками тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо на початку травня цього року та посилення тиску на уряд Мадуро з боку США.