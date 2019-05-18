 Норвегія анонсувала відновлення венесуельських переговорів у Осло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Новини

Норвегія анонсувала відновлення венесуельських переговорів у Осло

Представники венесуельського уряду та опозиції повернуться в Осло для подальших переговорів за посередництва Норвегії з метою врегулювання кризи в південноамериканській країні, повідомили у МЗС Норвегії.

Переговори між делегаціями уряду та опозиції Венесуели відбуваються в Осло (на фото)

Переговори між делегаціями уряду та опозиції Венесуели відбуваються в Осло (на фото)

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про відновлення наступного тижня переговорів у Осло між представниками уряду Ніколаса Мадуро та опозиції Венесуели.

Як зазначається в оприлюдненому в суботу, 25 травня, повідомленні прес-служби МЗС Норвегії, делегації уряду і опозиції Венесуели вирішили повернутися в Осло, передає агенція новин AP.

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Глава Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори до Національної асамблеї, яка контролюється опозицією країни. Дату виборів він не назвав. (21.05.2019)

Венесуельський уряд та опозиція надіслали делегації до Норвегії, щоб провести там переговори з урегулювання ситуації у країні. (16.05.2019)

Там за посередництва норвезьких дипломатів триватимуть перемовини, спрямовані на вирішення політичної кризи в південноамериканській країні. Міністерка закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде похвалила сторони за готовність вести подальші перемовини.

Раніше цього місяця делегації венесуельського уряду та опозиції прибули до Осло для переговорів за посередництва норвежців. Утім, залишалося незрозуміло, чи готові сторони вести прямі переговори щодо врегулювання нинішньої політичної кризи в країні. 

Ініціатива МЗС Норвегії з'явилася невдовзі після невдалої спроби повалення уряду Мадуро прихильниками тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо на початку травня цього року та посилення тиску на уряд Мадуро з боку США.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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