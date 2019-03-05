 Номерів у виборчих бюлетенях не буде - Верховний суд відхилив позов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Номерів у виборчих бюлетенях не буде - Верховний суд відхилив позов

Відсутність нумерації у виборчих бюлетенях під час голосування за президента є законною попри наявність у списку двох кандидатів з однаковими прізвищами та ініціалами, вирішив Верховний суд.

Суд вирішив, що причин для нумереції кандидатів в бюлетенях немає

Суд вирішив, що причин для нумереції кандидатів в бюлетенях немає

Верховний суд України підтвердив, що відсутність порядкових номерів у виборчому бюлетені на виборах президента України за наявності кандидатів-однофамільців є законною. Про це суд повідомив у вівторок, 19 березня, на сторінці в соцмережі Facebook. Таким чином, суд вирішив не задовольняти відповідний позов.

У суді наголосили, що встановлення форми виборчого бюлетеня на виборах президента України та затвердження тексту, що міститься в ньому, належить до дискреційних повноважень Центральної виборчої комісії (ЦВК). Остання повинна лише враховувати законодавчо встановлені вимоги щодо обов'язкових відомостей у бюлетенях.

Позивач - представник одного із кандидатів у президенти - аргументував свої вимоги до ЦВК тим, що у виборчому бюлетені в день голосування будуть міститися відомості про двох кандидатів на посаду президента, які мають однакове прізвище, аналогічні ініціали, посаду та місце роботи, а також про двох кандидатів з однаковими прізвищами. "На думку позивача, це призведе до помилкового розуміння виборцями результатів зробленого ними вибору і спотворить результати волевиявлення", - сказано в повідомленні ВСУ.

Утім, на думку суду, ці доводи є надуманими, "оскільки вони є лише припущеннями позивача та не підтверджені жодними належними та допустимими доказами з посиланням на конкретні норми законодавства". Судді звернули увагу на те, що в бюлетень вносяться достатньо відомостей для усвідомленого вибору: кандидати включаються в алфавітному порядку з позначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи, посади, партійності і суб'єкта висування.

Позивач зазначав, що суд першої інстанції не врахував той факт, що на виборах президента у 2010 році бюлетені було пронумеровано і правомірність такого рішення була підтверджена Вищим адміністративним судом. Під час виборів в 2014 році нумерації не було, як і кандидатів-однофамільців, додав позивач.

DW.COM

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На це представник ЦВК під час судового засідання пояснив, що у 2010 році закон дозволяв здійснювати нумерацію, однак у 2014 році його було змінено. Тепер зліва від відомостей про кандидата має бути розміщено порожній квадрат для позначки про голосування, що робить нумерацію неможливою.

Суд не повідомив, хто саме подав позов. Утім, серед кандидатів в президенти лише двоє однофамільців, які до того ж мають однакові ініціали: лідерка партії "Батьківщина" Юлія Володимирівна Тимошенко та народний депутат Юрій Володимирович Тимошенко. У лютому кандидатка від "Батьківщини" зажадала від президента Петра Порошенка зняти з президентських виборів її однофамільця. Вона пояснила, що його участь може заплутати виборців і знизити її результат на президентських виборах.

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