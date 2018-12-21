Нокаутований Гвоздиком канадець Стівенсон досі перебуває у комі

Промоутер колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Адоніса Стівенсона Івон Мішель повідомив, що стан його клієнта не покращився після нокауту під час бою проти українця Олександра Гвоздика. Про це Мішель розповів у п'ятницю, 21 грудня, в розмові з журналістами видання Montreal Gazette.

За словами Івона Мішеля, канадський боксер перебуває без свідомості під апаратом штучної вентиляції легень. "Поки що жодних змін немає. Він і досі потребує механічної допомоги для того, щоб дихати, й він не приходив до тями, - повідомив промоутер. - Лікарі не беруться казати, що чекає його попереду".

Стівенсон потрапив до лікарні 1 грудня цього року після того, як був нокаутований українцем Олександром Гвоздиком. Лікарі виявили в 41-річного канадського боксера серйозну травму мозку, що потребувала нейрохірургічного втручання.