 Ножовий напад із загиблими в Редінгу британська поліція розглядає як теракт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Новини

Ножовий напад із загиблими в Редінгу британська поліція розглядає як теракт

Напередодні молодик без причини накинувся з ножем на перехожих у парку в британському місті Редінг. В результаті нападу загинуло троє осіб. Поліція розглядає подію як теракт.

Ножовий напад у місті Редінг

Поліція на місці ножового нападу в парку міста Редінг

Британська поліція розцінює скоєний напередодні напад з ножем у місті Редінг як терористичний акт. Про це в неділю, 21 червня, повідомили представники регіонального управління поліції, передає інформагенція dpa. Самого 25-річного нападника затримали за підозрою в навмисному вбивстві, додали в поліції. Правоохоронці вважають, що нападник діяв самотужки. За даними агенції Reuters, затриманий чоловік має лівійське походження. 

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Скоєний напад у поліції називають "справді трагічною подією" та висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим.

Напад у парку

Увечері 20 червня молодий чоловік без видимої причини напав з ножем на людей, які гуляли в парку в Редінгу. В результаті троє людей загинули, ще троє отримали поранення, уточнили в поліції.

За словами очевидців, чоловік з'явився в парку близько 20:00 за місцевим часом. Вигукуючи незрозумілі слова, він напав з ножем на невелику групу відпочивальників і заходився без розбору колоти їх ножем у горло і груди. Далі він напав на інший гурт людей.

Раніше поліція наголошувала, що не вважає подію терактом, однак визнавала, що вивчає "всі можливі мотиви злочину". Перед цим припущення, що напад міг мати терористичне підґрунтя, поширили британські ЗМІ.

Місто Редінг розташоване в 70 кілометрах на захід від Лондона, в ньому проживають близько 160 тисяч осіб. За дві години до нападу поблизу парку, де сталася трагічна подія, пройшла мирна демонстрація руху Black Lives Matter.

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