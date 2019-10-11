 Ножовий напад у Лондоні: двоє загиблих, зловмисника вбили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Новини

Ножовий напад у Лондоні: двоє загиблих, зловмисника вбили

Озброєний ножем нападник завдав поранень кільком перехожим в раоні Лондонському мосту. Поліція повідомила, що вбила нападника, який мав на собі "муляж вибухового пристрою". Двоє поранених згодом померли.

Експерти-криміналісти працюють поблизу місця нападу в районі Лондонського мосту

Експерти-криміналісти працюють поблизу місця нападу в районі Лондонського мосту

У районі Лондонського мосту в столиці Великобританії озброєний ножем чоловік скоїв напад на кількох перехожих. Унаслідок учиненої в п'ятницю, 29 листопада, атаки, кілька осіб отримали поранення, повідомили в поліції.

Очільниця лондонської поліції Крессіда Дік згодом заявила, що двоє поранених померли.

Раніше керівник контртерористичного підрозділу британської поліції Ніл Басу повідомив, що нападника було вбито. Інцидент розслідують як теракт, зловмисник мав на собі "муляж вибухового пристрою", цитує агентство новин AFP.

Про загиблих внаслідок нападу першим з посиланням на власні джерела повідомив телеканал Sky News.

Ножовий напад у Лондоні

Поліція неподалік від місця ножового нападу на Лондонському мосту

DW.COM

Третім нападником, який здійснив теракт у Лондоні, був 22-річний італієць марокканського походження, заявили в поліції. (06.06.2017)

Невідомий напав з ножем на перехожих біля кінотеатрів у столиці Франції. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані. Наразі поліція не кваліфікує напад як теракт. (10.09.2018)

У новорічну ніч в Манчестері 25-річний чоловік поранив ножем трьох людей, зокрема співробітника транспортної поліції. (01.01.2019)

Одразу після інциденту в поліції заявили про "кількох" жертв нападу, яким зловмисник завдав ножових поранень різного ступеня тяжкості. Правоохоронці тоді також зазначали, що їм вдалося затримати нападника. За даними агенції новин Reuters, поліцейські відкрили вогонь по зловмиснику й поранили його.

На одному з викладених у соціальних мережах відеозаписві видно, як кілька поліцейських тримають під прицілом чоловіка, котрий лежить на тротуарі на мосту. На інших відеокадрах видно, як люди намагаються в паніці втекти з мосту від нападника. На місце події прибули багато машин поліції та швидкої допомоги, міст перекрили.

У червні 2017 року внаслідок нападу в районі Лондонського мосту від рук зловмисників загинули восьмеро людей. Поліція тоді вбила трьох нападників

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  • Теракт у Лондоні: евакуація громадян

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  • Теракт у Лондоні

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    Автор: Стас Соколов


DW.COM

Жахлива літня ніч у центрі Лондона

Кілька загиблих, десятки поранених - троє нападників в'їхали на фургоні у перехожих на Лондонському мосту, а після кинулися різати випадкових людей біля ринку Боро. Уряд заявив про теракт. (04.06.2017)  

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Одна загибла та п'ятеро поранених внаслідок нападу в Лондоні (04.08.2016)  

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