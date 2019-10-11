Ножовий напад у Лондоні: двоє загиблих, зловмисника вбили

У районі Лондонського мосту в столиці Великобританії озброєний ножем чоловік скоїв напад на кількох перехожих. Унаслідок учиненої в п'ятницю, 29 листопада, атаки, кілька осіб отримали поранення, повідомили в поліції.

Очільниця лондонської поліції Крессіда Дік згодом заявила, що двоє поранених померли.

Раніше керівник контртерористичного підрозділу британської поліції Ніл Басу повідомив, що нападника було вбито. Інцидент розслідують як теракт, зловмисник мав на собі "муляж вибухового пристрою", цитує агентство новин AFP.

Про загиблих внаслідок нападу першим з посиланням на власні джерела повідомив телеканал Sky News.

Поліція неподалік від місця ножового нападу на Лондонському мосту

Одразу після інциденту в поліції заявили про "кількох" жертв нападу, яким зловмисник завдав ножових поранень різного ступеня тяжкості. Правоохоронці тоді також зазначали, що їм вдалося затримати нападника. За даними агенції новин Reuters, поліцейські відкрили вогонь по зловмиснику й поранили його.

На одному з викладених у соціальних мережах відеозаписві видно, як кілька поліцейських тримають під прицілом чоловіка, котрий лежить на тротуарі на мосту. На інших відеокадрах видно, як люди намагаються в паніці втекти з мосту від нападника. На місце події прибули багато машин поліції та швидкої допомоги, міст перекрили.

У червні 2017 року внаслідок нападу в районі Лондонського мосту від рук зловмисників загинули восьмеро людей. Поліція тоді вбила трьох нападників.