Нові сутички в Хемніці: поліція заявляє про кількох травмованих

У німецькому місті Хемніці ввечері в понеділок, 27 серпня, відбулися нові демонстрації як прихильників правих поглядів, так і їхніх противників. Ці акції спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця, а також діями праворадикалів наступного дня.

Як повідомляє інформагенція dpa, у мітингу правих взяли участь, за оцінками, понад дві тисячі людей. Після мітингу вони пройшли маршем. Поліція кілька разів зупиняла марш через наявність у натовпі правих багатьох людей із закритими обличчями, що в Німеччині заборонено.

Під час мітингу та маршу прибічники правих активно використовували піротехніку

Їхніх противників було понад тисяча. Поліція намагалася розділити два табори, однак сутичок уникнути не вдалося. Правоохоронці повідомили про кількох травмованих демонстрантів внаслідок жбурляння піротехнічних засобів та інших предметів учасниками обох акцій. Поліції довелося вивести на вулиці водомети, аби застосувати їх у разі подальшого загострення ситуації.

Противники правих вигукували гасла на кшталт "Нацистам тут не місце"

Ордери на арешт

Тим часом суд у Хемніці 27 серпня видав два ордери на арешт 22-річного іракця та 23-річного сирійця. Про це повідомили у прокуратурі міста. Зазначених осіб підозрюють в тому, що в ніч на 26 серпня вони після словесної перепалки завдали 35-річному німцю кількох поранень, від яких той згодом помер у лікарні. Ще двоє чоловіків отримали важкі травми. Обставини і мотиви злочину з'ясовуються.

Іноземці постраждали після демонстрації у Хемніці

Очільниця поліції Хемніца Соня Пенцель (Sonja Penzel) заявила, що від рук невідомих внаслідок сутичок, які виникли у місті в неділю після смерті німця, постраждали щонайменше троє іноземців. Йдеться про 17-річного афганця, 18-річного сирійця та 30-річного болгарина. Також постраждала 15-річна німкеня. Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок поранення отримав і один поліцейський. Пенцель додала, що серед учасників демонстрації під гаслом "проти злочинів, які скоюють іноземці", було близько 50 готових до насильницьких дій осіб. Загалом же у демонстрації в неділю взяли участь до 800 людей.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 27 серпня різко розкритикував напади на мігрантів та спроби самосуду у Хемніці. Своєю чергою, прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) засудив заклики праворадикалів до насильства, які поширюються у інтернеті. "Ми не допустимо, щоб імідж нашої землі був зіпсований екстремістами", - цитує Кречмера інформагенція dpa.