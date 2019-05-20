"Нові росіяни", або Чи витягнуть українці Росію з демографічної ями

Росія терміново потребує українців. Такий висновок напрошується на тлі активності Москви із залучення мігрантів з України. Почалось усе з указу президента РФ Володимира Путіна від 24 квітня 2019 року про спрощену видачу російських паспортів жителям самопроголошених "республік" у Донецьку і Луганську. Потім Путін видав другий указ і значно розширив базу потенційних "нових росіян" за рахунок вихідців з Донбасу і Криму, а також українців, які легально перебувають в Росії.

Зараз Державна дума РФ розглядає законопроект про спрощення отримання посвідки на проживання в Росії для іноземців. Передбачається, що вона стане безстроковою і розрахунок робиться також на українців. Що ж трапилося? Кремль пояснив свої дії гуманітарними міркуваннями. У Києві ж побачили підготовку до можливої ​​відкритої військової підтримки Москвою донбаських сепаратистів.

Українці як донори для "російського етносу"?

Крім офіційної позиції в Росії лунає й аргумент про те, що українці та інші вихідці з колишнього СРСР потрібні через проблеми з демографією. "Тепер давайте не зупинятися, поки не доб'ємося громадянства для всіх росіян", - написала в Facebook головна редакторка телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян. "Демографічна криза - одна з головних економічних проблем Росії", - вважає вона.

На думку Симоньян, якщо нічого не робити, демографічний склад Росії до 2040 року зміниться настільки, що вона стане "мусульманською країною". Мешканці Донбасу та інші мігранти можуть допомогти Росії зберегти "крихкий статус-кво", в якому переважає "російський, православний етнос", вважає Симоньян.

Така аргументація не є новою. Про це уже говорили з 2014 року "рупори" Кремля та "посадовці" самопроголошених республік на Донбасі.

Населення Росії скорочується, потік українців вичерпався

Про те, що в Росії є проблеми з демографією, Володимир Путін незвично відверто заявив у посланні Федеральним зборам наприкінці лютого цього року. "Росія увійшла зараз в дуже складний демографічний період, народжуваність, як ви знаєте, знижується", - сказав російський президент. Причинами він назвав наслідки Другої світової війни та складні роки після розвалу СРСР.

Незадовго до цього російське статистичне відомство (Росстат) підтвердило дані про те, що в 2018 у РФ вперше за 10 років скоротилася чисельність населення - приблизно на 100 тисяч осіб. Крім того, Росстат повідомив, що Україна втратила лідерство як головний постачальник мігрантів до Росії. У 2018 році їх приїхало втричі менше, ніж роком раніше, - близько 15 тисяч.

Як розвиватиметься чисельність населення Росії, і чи можуть українці компенсувати втрати? У прогнозі Росстату, опублікованому в жовтні 2018 року, є три сценарії. У разі негативного розвитку подій, населення РФ до 2035 року може скоротитися у порівнянні з нинішнім рівнем приблизно на вісім мільйонів, тобто зі 146,9 мільйона до 138,8 мільйоніа осіб.

За середнього варіанту втрати становитимуть дещо більше двох мільйонів, а за оптимістичного - кількість населення зросте на шість мільйонів. При цьому оптимістичний сценарій можливий лише у тому разі, якщо з 2023 року народжуваність знову перевищить смертність, але найголовніше - потік мігрантів до Росії зросте і становитиме майже півмільйона на рік.

Скільки українців можуть стати росіянами?

Скільки саме зараз в Росії українців, точних даних немає. Запит DW до МВС РФ залишився без відповіді, у міграційній службі України порадили звернутися до прикордонників, а ті поки не відповіли. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в 2018 році повідомив, що в Росії проживає близько трьох мільйонів українців, включаючи біженців і трудових мігрантів. Деякі експерти вважають цю цифру сильно завищеною.

"Це - не мільйони", - стверджує Олексій Позняк, співробітник київського Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. За його оцінками, зараз до Росії періодично їздять близько 300 тисяч українців. Позняк вважає, що перспектива отримати російський паспорт мало що змінить: "Ми не очікуємо великого руху українців у бік Росії".

Володимир Кіпень, голова Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу у Вінниці, який до 2014 очолював його в Донецьку, прогнозує, що дії РФ можуть привернути до двох мільйонів українців, половина з яких - трудові мігранти.

"Укази Путіна розраховані на тих, хто систематично працює в Росії, а також на населення непідконтрольних Києву територій Донбасу, яке не бачить там перспектив", - додає політолог. Крім того, на його думку, російський паспорт може бути цікавий українським пенсіонерам, тоді як, "з точки зору молодого покоління, український паспорт має переваги для подорожей світом" завдяки безвізовому режиму з Євросоюзом.

Чому українці не змінять демографічний тренд у Росії

На це звертає увагу і Анатолій Вишневський, директор російського Інституту демографії Вищої школи економіки. Він підтверджує прогноз російського статвідомства про те, що для компенсації втрати населення Росії на тривалий час потрібно від 400 тисяч до півмільйона мігрантів на рік. "Такого ресурсу в Україні немає. Треба ще мати на увазі, що у Росії сильні конкуренти, адже українці активно мігрують до Польщі, в Західну Європу", - нагадує експерт.

Вишневський вважає, що "люди з російськими паспортами можуть жити по всьому світу, але якщо вони не живуть в Росії, не народжують тут дітей, то не входять до населення". Крім того, московський експерт вказує на особливість міграції з України: "Жителі Донбасу приїжджають зі своїми проблемами, з великою кількістю пенсіонерів і рівнем народжуваності нижчим, ніж в Росії".

Навіть у разі формального зростання населення за рахунок українців, за підрахунками Вишневського, Росія може повернутися до пікового рівня населення початку 1990-х років, але потім - знову спостерігатиметься падіння через низьку народжуваність.

Нарешті, Вишневський не згоден з тими, хто вітає міграцію українців на тлі зростання мусульманського населення РФ. На його думку, за нинішніх умов православні росіяни не опиняться в меншості.

"У нас завжди була частка мусульманських народів, але джерел швидкого зростання мусульманського населення Росії немає, - пояснює демограф. - У татар, а це найбільша група, темпи зростання невисокі. На Північному Кавказі є деякі республіки (з високою народжуваністю. - Ред.) , але і там зростання сповільнюватиметься".