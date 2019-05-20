 ″Нові росіяни″, або Чи витягнуть українці Росію з демографічної ями | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.05.2019

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Європа

"Нові росіяни", або Чи витягнуть українці Росію з демографічної ями

На тлі видачі російських паспортів вихідцям з Донбасу звучать аргументи, що українці потрібні Росії для вирішення проблеми скорочення населення. Що думають демографи?

Russische Pässe für die Donbass-Bewohner

Росія терміново потребує українців. Такий висновок напрошується на тлі активності Москви із залучення мігрантів з України. Почалось усе з указу президента РФ Володимира Путіна від 24 квітня 2019 року про спрощену видачу російських паспортів жителям самопроголошених "республік" у Донецьку і Луганську. Потім Путін видав другий указ і значно розширив базу потенційних "нових росіян" за рахунок вихідців з Донбасу і Криму, а також українців, які легально перебувають в Росії.

Зараз Державна дума РФ розглядає законопроект про спрощення отримання посвідки на проживання в Росії для іноземців. Передбачається, що вона стане безстроковою і розрахунок робиться також на українців. Що ж трапилося? Кремль пояснив свої дії гуманітарними міркуваннями. У Києві ж побачили підготовку до можливої ​​відкритої військової підтримки Москвою донбаських сепаратистів.

Українці як донори для "російського етносу"?

Крім офіційної позиції в Росії лунає й аргумент про те, що українці та інші вихідці з колишнього СРСР потрібні через проблеми з демографією. "Тепер давайте не зупинятися, поки не доб'ємося громадянства для всіх росіян", - написала в Facebook головна редакторка телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян. "Демографічна криза - одна з головних економічних проблем Росії", - вважає вона.

На думку Симоньян, якщо нічого не робити, демографічний склад Росії до 2040 року зміниться настільки, що вона стане  "мусульманською країною". Мешканці Донбасу та інші мігранти можуть допомогти Росії зберегти "крихкий статус-кво", в якому переважає "російський, православний етнос", вважає Симоньян.

Така аргументація не є новою. Про це уже говорили з 2014 року "рупори" Кремля та "посадовці" самопроголошених республік на Донбасі.

Населення Росії скорочується, потік українців вичерпався

Про те, що в Росії є проблеми з демографією, Володимир Путін незвично відверто заявив у посланні Федеральним зборам наприкінці лютого цього року. "Росія увійшла зараз в дуже складний демографічний період, народжуваність, як ви знаєте, знижується", - сказав російський президент. Причинами він назвав наслідки Другої світової війни та складні роки після розвалу СРСР.

Незадовго до цього російське статистичне відомство (Росстат) підтвердило дані про те, що в 2018 у РФ вперше за 10 років скоротилася чисельність населення - приблизно на 100 тисяч осіб. Крім того, Росстат повідомив, що Україна втратила лідерство як головний постачальник мігрантів до Росії. У 2018 році їх приїхало втричі менше, ніж роком раніше, - близько 15 тисяч.

Як розвиватиметься чисельність населення Росії, і чи можуть українці компенсувати втрати? У прогнозі Росстату, опублікованому в жовтні 2018 року, є три сценарії. У разі негативного розвитку подій, населення РФ до 2035 року може скоротитися у порівнянні з нинішнім рівнем приблизно на вісім мільйонів, тобто зі 146,9 мільйона до 138,8 мільйоніа осіб.

За середнього варіанту втрати становитимуть дещо більше двох мільйонів, а за оптимістичного - кількість населення зросте на шість мільйонів. При цьому оптимістичний сценарій можливий лише у тому разі, якщо з 2023 року народжуваність знову перевищить смертність, але найголовніше - потік мігрантів до Росії зросте і становитиме майже півмільйона на рік.

Скільки українців можуть стати росіянами?

Скільки саме зараз в Росії українців, точних даних немає. Запит DW до МВС РФ залишився без відповіді, у міграційній службі України порадили звернутися до прикордонників, а ті поки не відповіли. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в 2018 році повідомив, що в Росії проживає близько трьох мільйонів українців, включаючи біженців і трудових мігрантів. Деякі експерти вважають цю цифру сильно завищеною.

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Уряд України визнав недійсними та незаконними паспорти, видані Росією українським громадян в ОРДЛО. Кабмін також готує перелік осіб, причетних до видачі паспортів, щодо яких будуть застосовані персональні санкції. (08.05.2019)

Чому Путін підписав указ про спрощення процедури видачі паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", наскільки небезпечний цей крок для України і якою має бути реакція Києва - в матеріалі DW. (26.04.2019)

"Це - не мільйони", - стверджує Олексій Позняк, співробітник київського Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. За його оцінками, зараз до Росії періодично їздять близько 300 тисяч українців. Позняк вважає, що перспектива отримати російський паспорт мало що змінить: "Ми не очікуємо великого руху українців у бік Росії".

Володимир Кіпень, голова Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу у Вінниці, який до 2014 очолював його в Донецьку, прогнозує, що дії РФ можуть привернути до двох мільйонів українців, половина з яких - трудові мігранти.

"Укази Путіна розраховані на тих, хто систематично працює в Росії, а також на населення непідконтрольних Києву територій Донбасу, яке не бачить там перспектив", - додає політолог. Крім того, на його думку, російський паспорт може бути цікавий українським пенсіонерам, тоді як, "з точки зору молодого покоління, український паспорт має переваги для подорожей світом" завдяки безвізовому режиму з Євросоюзом.

Чому українці не змінять демографічний тренд у Росії

На це звертає увагу і Анатолій Вишневський, директор російського Інституту демографії Вищої школи економіки. Він підтверджує прогноз російського статвідомства про те, що для компенсації втрати населення Росії на тривалий час потрібно від 400 тисяч до півмільйона мігрантів на рік. "Такого ресурсу в Україні немає. Треба ще мати на увазі, що у Росії сильні конкуренти, адже українці активно мігрують до Польщі, в Західну Європу", - нагадує експерт.

Вишневський вважає, що "люди з російськими паспортами можуть жити по всьому світу, але якщо вони не живуть в Росії, не народжують тут дітей, то не входять до населення". Крім того, московський експерт вказує на особливість міграції з України: "Жителі Донбасу приїжджають зі своїми проблемами, з великою кількістю пенсіонерів і рівнем народжуваності нижчим, ніж в Росії".

Навіть у разі формального зростання населення за рахунок українців, за підрахунками Вишневського, Росія може повернутися до пікового рівня населення початку 1990-х років, але потім - знову спостерігатиметься падіння через низьку народжуваність.

Нарешті, Вишневський не згоден з тими, хто вітає міграцію українців на тлі зростання мусульманського населення РФ. На його думку, за нинішніх умов православні росіяни не опиняться в меншості.

"У нас завжди була частка мусульманських народів, але джерел швидкого зростання мусульманського населення Росії немає, - пояснює демограф. - У татар, а це найбільша група, темпи зростання невисокі. На Північному Кавказі є деякі республіки (з високою народжуваністю. - Ред.) , але і там зростання сповільнюватиметься".

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Наслідки російської анексії для Криму

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Наслідки російської анексії для Криму

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


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Наслідки російської анексії для Криму

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Russische Pässe für die Donbass-Bewohner

Чи витягнуть українці Росію з демографічної ями

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