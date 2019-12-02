 Нові реалії на ринку праці: як працедавці намагаються заманити працівників | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.01.2020

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Економіка

Нові реалії на ринку праці: як працедавці намагаються заманити працівників

Якщо раніше пошук підходящого місця роботи коштував сил і нервів насамперед бажаючим знайти роботу, то тепер сушити голову доводиться саме працедавцям, котрі хочуть найняти професіоналів.

Тепер компаніям доводиться піклуватися й про добрий настрій своїх співробітників

Тепер компаніям доводиться піклуватися й про хороший настрій своїх співробітників

Строкатий світ стартапів уже привчив нас до нових реалій праці. Ти не просто працюєш - на відстані витягнутої руки від робочого місця маєш заповнений пляшками з водою, пивом та вином холодильник, поруч - стіл для настільного футболу і кошик зі свіжими фруктами, а в сусідній кімнаті пропонують масажні послуги. Працедавці нині пропонують своїм працівникам одночасно і принаду, і компенсацію. Це - свого роду джентльменський набір стимулів для насамперед піонерів світу цифрових технологій, які шукали для себе щось особливе і були готові викладатися на повну, а заробляти натомість порівняно небагато.

Однак уже й іменитим компаніям доводиться вигадувати дедалі креативніші ідеї та підходи, щоб залучити або втримати кваліфіковані кадри. У всіх галузях промисловості спостерігається брак кваліфікованих працівників, тож запекла боротьба точиться вже не лише за найкращі голови. "З ринку роботодавців став ринок працівників", - так оцінює нинішню ситуацію президент ІТ-асоціації Bitkom Ахім Берґ (Achim Berg).

Feel-Good-Manager або менеджери доброго настрою

Оголошення про вакансії, де містяться лише вимоги до майбутнього працівника, - вчорашній день. "Крім обов'язкового вже футбольного столу, симуляторів водіння і столу для настільного тенісу, ми маємо ще двох Feel-Good-менеджерів, завдання яких - зробити так, щоб наші колеги мали добрий настрій", - йдеться в актуальному оголошенні про пошук фахівця в галузі комп'ютерних технологій для роботи в компанії з прокату автомобілів. "Зокрема, вони підтримуватимуть Вас під час переїзду, пошуку житла, вирішення візових питань, а також в організації й проведенні командних заходів, зборів і нарад", - пояснюється в оголошенні.

У деяких компаніях вже говорять про "конкурс компаній для кандидата на посаду". Принаймні саме так висловлюється Фрідеріке Шредер (Friderike Schröder), котра очолює відділ кадрів розташованої у Берліні компанії Ratepay, що спеціалізується на наданні фінансових послуг. Головна сфера діяльності компанії - проведення й супровід оплат клієнтів торговельних онлайн-платформ. Колись стартап Ratepay нині розрісся в компанію, що налічує 250 працівників. А тепер тут нарахували ще й понад 60 вакантних посад. Компанії конче потрібні саме фахівці з інформаційних технологій зі спеціалізацією "комп'ютерне навчання" та "штучний інтелект" (ШІ).

Що молодше, то вимогливіше

У берлінських офісах компанії працюють вихідці з 28-и країн, їхній середній вік - близько 30 років. Для роботи - оснащені письмовими столами кімнати різної площі, але є ще головна вітальня, обставлена зручними кріслами і столами, де стоять місткі кошики з яблуками, бананами і мандаринами. Хто хоче, той вільно собі пригощається. Напої можна замовити в барі. До послуг працівників також три кавових автомати. Ну і, звісно ж, кікер.

Можливості розслабитися на робочому місці

До послуг ІТ-фахівців багато можливостей добре розслаблятися

Фрідеріке Шредер знає, що кожен випускник університету, який нині виходить на ринок праці, сприймає сучасну культуру праці з її набором зручностей і пільг як зрозумілу й належну річ: "Ті, хто тільки виходить на ринок праці, вимагають ще гнучкішого графіку роботи, значно меншої тривалості робочого часу й більше дозвілля". Одне з перших запитань зазвичай звучить так: "Який зарплатний пакет і які пільги надаються?"

Індивідуальний підхід

На деякі запитання Ratepay воліє давати індивідуальні відповіді. "Люди мають різні потреби й інтереси, і кожен сам мусить вибирати для себе те, що найбільше підходить на його нинішньому життєвому етапі. І тут може йтися про проїзний квиток на громадський транспорт, покриття видатків на догляд за дитиною або членство в спортивному клубі", - пояснює Шредер. Якщо пропонувати те саме для всіх, це означатиме тільки те, що "ефект випарується вже за три місяці, бо все це вважатиметься стандартом".

DW.COM

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У будь-якому разі, ті стандарти умов праці, які нинішні працівники очікують від своїх працедавців, досить високі. Це з'ясувалося під час проведеного ІТ-асоціацією Bitkom репрезентативного опитування 856 директорів та керівників відділів кадрів компаній, які представляють всі галузі економіки. Виявилося, що без гнучкого графіка роботи, можливостей підвищення кваліфікації і новітніх мобільних технологій, які можна застосовувати індивідуально, залучити нових фахівців практично неможливо.

Якщо раніше важливим символом статусу вважався наданий компанією автомобіль, то сьогодні цей прийом, схоже, застарів. Лише дванадцять відсотків опитаних компаній досі вважають надання такого автомобіля важливим аргументом на користь підписання трудового договору. Зарплати вище середнього рівня також мають значення лише для дев'яти відсотків. І тільки два відсотки компаній готові надати новому співробітнику одноразовий бонус на початку роботи, приміром, у вигляді певної кількості акцій компанії тощо.

Утримати співробітників у компанії

Очільниця відділу кадрів у компанії Ratepay Фрідеріке Шредер на власному досвіді переконалася, що матеріальні вигоди можуть бути тільки частиною загальної стратегії утримання співробітників у компанії в довгостроковій перспективі. "Місце праці вже не розглядається крізь призму винятково заробітку грошей, натомість люди займаються якоюсь діяльністю, яка приносить задоволення і дає можливість щось зрушити вперед та змінити", - запевняє Шредер.

У Ratepay корпоративні цілі не визначаються згори, а натомість розробляються в командах і постійно переглядаються. Тож відповідальність за речі, якими зазвичай відає керівництво, як-от щоквартальні та річні цілі й звіти або фінансові показники, лежить на всіх 250 співробітниках.

У переліку "переваг" найчільніше місце посідає особистісний розвиток. "Для нас найголовніше - підвищення кваліфікації персоналу, тож ми направляємо наших співробітників на тренінги й конференції, а ще проводимо заходи на місцях", - пояснює Шредер.

Люди залишаються через людей

На посаді керівниці відділу кадрів Шредер переконалася, що насамперед у колективі має панувати гуманний підхід. Тож під час найму нових співробітників не йдеться тільки про професійну кваліфікацію. "У нас є набір певних цінностей, і кандидат повинен жити згідно з ними", - вказує Шредер. Що це означає, проілюстровано на п'яти плакатах, що висять в одному з коридорів. На них можна прочитати такі терміни, як "готовність до дій" і "воля до перемоги", а посередині - "сердечність". Внизу: "Ми дбаємо один про одного".

Головні принципи командної роботи

Ці плакати покликані нагадати працівникам Ratepay про головні принципи тутешньої командної роботи

У повсякденному трудовому житті це також означає, що один співробітник відділу кадрів цілеспрямовано призначається в конкретний відділ. Його завдання - перевірити, чи задоволені співробітники того відділу своєю працею та атмосферою у колективі, що можна змінити або поліпшити. "Люди залишаються працювати на підприємствах насамперед через інших людей", - переконана Шредер.

  • Кімната для нарад компанії Otto

    Найкращі офіси Німеччини

    Торговельна компанія Otto

    Штаб-квартира німецького підприємства торгівлі поштою Otto розташована у Гамбурзі. На фото - кімната для нарад.

  • Їдальня компанії Puma

    Найкращі офіси Німеччини

    Виробник спортивних товарів Puma

    Їдальня головного офісу компанії Puma в баварському місті Герцогенаурах виконана у спортивному стилі.

  • Зона відпочинку для співробітників компанії Puma

    Найкращі офіси Німеччини

    Працівникам Puma є де відпочити

    На даху розташована зона відпочинку. Працівники компанії спільно переглядають футбольні матчі на великому екрані, а також влаштовують змагання серед співробітників.

  • Кабінети компанії Trivago виконано у різних стилях

    Найкращі офіси Німеччини

    Інтернет-компанія Trivago

    Працівники фірми Trivago допомагають клієнтам знайти готель для подорожей та відряджень. Кабінети компанії виконано у різних стилях. На фото - "кімната наук".

  • В'язальна кімната для співпрацівників Trivago в Дюссельдорфі

    Найкращі офіси Німеччини

    "В'язальна кімната" на Trivago

    У штаб-квартирі Trivago в Дюссельдорфі для співпрацівників придумати "в'язальну кімнату".

  • Лофт Factory Berlin

    Найкращі офіси Німеччини

    Лофт Factory Berlin

    Такий вигляд має конференц-зал в креативному просторі Factory Berlin

  • Лофт Factory Berlin

    Найкращі офіси Німеччини

    Лофт Factory Berlin

    Поруч з молодими стартапами в лофті Factory Berlin розташувались великі компанії. Представництва Twitter, Pinterest і Soundcloud у Німеччині саме тут мають свої офіси.

  • Їдальня InnoGames

    Найкращі офіси Німеччини

    Розробник комп'ютерних ігор InnoGames

    Працівники студії з розробки комп'ютерних ігор Innogames в Гамбурзі мають можливість під час обідньої перерви погуляти дахом та випити там кави.

  • Тренажерна зала для співробітників InnoGames

    Найкращі офіси Німеччини

    Тренажерний зал в офісі InnoGames

    Для співробітників, які прагнуть підтримувати себе в формі, в офісі InnoGames обладнали спеціальну тренажерну залу.

  • Офіс компанії Stylight

    Найкращі офіси Німеччини

    Інтернет-компанія Stylight

    У світлому та просторому приміщення компанії Stylight, платформи для онлайн-шопінгу, також розміщенні гойдалки.

  • Технологічний хаб компании Zalando

    Найкращі офіси Німеччини

    Служба доставки Zalando

    Кожний офіс служби доставки Zalando має свою назву. На фото - "технологічний хаб" неподалік від площі Александерплац в Берліні.

  • Модний хаб компанії Zalando

    Найкращі офіси Німеччини

    "Модний хаб" компанії Zalando

    "Модний хаб" компанії Zalando розташований у іншій частині столиці - в районі Фрідріхсгайні.

  • Концерн BMW

    Найкращі офіси Німеччини

    Концерн BMW

    Працювати та бачити результат - принцип, яким керуються співробітники центрального офісу BMW в Мюнхені.

  • Офіс SAP в Берліні

    Найкращі офіси Німеччини

    Концерн SAP

    У берлінському офісі концерну SAP, найбільшого німецького виробника програмного забезпечення для бізнесу, панує невимушена атмосфера. Планерки та наради відбуваються на м'яких кріслах без звичних офісних меблів - столів та стільців.

  • Офіс компанії Glispa

    Найкращі офіси Німеччини

    Маркетингова компанія Glispa

    Міжнародна маркетингова компанія Glispa також може похизуватися незвичайним інтер'єром свого офісу в Берліні.

    Автор: Ксенія Сафронова, Валерій Сааков


  • Spektakuläre Firmensitze Malaysia Petronas Towers (Photo credit should read SAEED KHAN/AFP/Getty Images)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    Вежі Petronas, Малайзія

    У столиці Малайзії Куала-Лумпурі це вже стало чимось на кшталт символу міста. Вежі у 452 метри заввишки, де розташовані офіси нафтового концерну Petronas, перевищують всі інші споруди в місті. Родзинка проекту: на висоті 172 метрів вежі поєднуються сталевим, так званим "небесним" мостом.

  • Spektakuläre Firmensitze Bank of China (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/GettyImages)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    Банк Китаю, Гонконг

    Банк Китаю не заощаджував на своєму головному офісі. Дизайн споруди заввишки понад 360 метрів чимось нагадує бамбук, що росте. Дзеркальні та скляні фасади подекуди створюють враження, що будівля проглядається наскрізь.

  • Spektakuläre Firmensitze General Motors Renaissance Center (Foto: Getty)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    General Motors, Детройт

    Навіщо будувати один хмарочос, якщо можна п'ять? Мабуть, так міркувала група бізнесменів, замовляючи спорудження Renaissance Center. Нині це штаб-квартира автомобілебудівного концерну General Motors. На нижніх поверхах розташовано залу, що з'єднує вежі між собою. Там є ресторани, модні магазини та виставки.

  • Spektakuläre Firmensitze London Lloyd's Building (Photo by Oli Scarff/Getty Images)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    Lloyd's, Лондон

    Деякі зі сходів і ліфтів у головному офісі лондонського страхувальника Lloyd's прокладені ззовні будівлі. Скляні ліфти були першими у Сполученому Королівстві, встановленими на зовнішньому боці споруди. Будівництво офісу тривало майже вісім років.

  • Spektakuläre Firmensitze Barcelona Gasnatural Fenosa (Foto: http://www.flickr.com/photos/fromthenorth/3730850072/)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    Gas Natural Fenosa, Барселона

    Torre Mare Nostrum у Барслоні слугує головним офісом газової компанії Gas Natural Fenosa. Будівля футуристичного вигляду прикрашена скляним фасадом і двома блоками, що виступають уперед. Висота 20-типоверхової будівлі - 86 метрів. Її вежа вважається однією з найвищих споруд Барселони.

  • Spektakuläre Firmensitze New York Hearst Tower (Photo by Mario Tama/Getty Images)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    Hearst, Нью-Йорк

    Вежа Hearst у Нью-Йорку постала на фундаменті так ніколи і не спорудженого до кінця хмарочосу. Натомість тут змішалися історична архітектура та модерн. Вежа з офісами вважається найбільш екологічною в місті. 90 відсотків використаної сталі - це вторинна сировина, а на даху тут збирають дощову воду. Її спрямовують у штучний водоспад, що позитивно впливає на повітря в будівлі.

  • Spektakuläre Firmensitze ING Group Amsterdam (Foto: AFP)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    ING Group, Амстердам

    Головний офіс фінансового концерну ING Group в Амстердамі називають "черевиком" або "ручним пилососом". Завдяки своїм 16 "ногам" зі сталі він чимомсь нагадує фантастичного робота-комаху.

  • Spektakuläre Firmensitze Marseille CMA CGM (Foto: dpa)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    CMA DGM, Марсель

    CMA DGM - судноплавна компанія. Якщо придивитися уважніше, то це можна зрозуміти з форми офісу компанії у французькому Марселі. Архітекторка Заха Хадід спланувала її у вигляді парусу. Вдале рішення, адже вулиця біля будівлі нагадує корабель.

  • Spektakuläre Firmensitze München BMW Komplex (Foto: AFP)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    BMW, Мюнхен

    Дизайн має пробуджувати асоціації. Чотири поєднаних між собою труби центрального офісу автоконцерну BMW у Мюнхені виглядають як чотирициліндровий двигун. Його так і називають "чотири циліндри". Будівлю спорудили якраз перед Олімпійськими іграми 1972 року.

  • Spektakuläre Firmensitze London Gherkin Gurke (Foto: dpa)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    Swiss Re, Лондон

    Хмарочос у Лондоні, що є англійським офісом страхового концерну Swiss Re, часто називають "the gherkin", що можна перекласти як "корнішон". Будівля дуже енергоефективна. Офісні приміщення не розподіляються по всьому внутрішньому простору, а утворюють кільце.

  • Spektakuläre Firmensitze Apple Ufo (Foto: dpa)

    Штаб-квартира компанії як видовище

    Apple, Купертіно

    Космічний корабель або НЛО. Проект офісної будівлі Apple у Каліфорнії чимось на них скидається. Будівництво має початися у середині 2013 року. 2016 року Apple планує туди переїхати. Це коштуватиме астрономічну суму - майже п'ять мільярдів доларів.

    Автор: Кристіан Ігнаці, Наталя Неділько


DW.COM

Найкращі офіси Німеччини

Експерти порталу з пошуку роботи Glassdoor обрали найоригінальніші офіси Німеччини. Працювати в таких приміщеннях - саме задоволення! (17.10.2016)  

Штаб-квартира компанії як видовище

Вище, ефективніше, екологічніше. Будівлі своїх головних офісів компанії часто створюють, не шкодуючи грошей, відштовхуючись від нових віянь у дизайні та архітектурі. Адже йдеться не лише про приміщення для працівників. (06.06.2013)  

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Тепер компаніям доводиться піклуватися й про добрий настрій своїх співробітників

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