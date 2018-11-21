 Нові протести у Парижі: поліція застосувала сльозогінний газ та водомети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Нові протести у Парижі: поліція застосувала сльозогінний газ та водомети

Під час акції протесту проти підвищення акцизного збору на пальне дійшло до сутичок між поліцією та демонстрантами, котрі мали намір прорватися до Єлисейського палацу.

Сутички в Парижі

Під час сутичок у Парижі поліцейські застосували подомети

У столиці Франції Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети під час сутичок з учасниками кількатисячної акції протесту. У суботу, 24 листопада, мітингарі, які виступають проти підвищення акцизних ставок на пальне, намагалися прорватися через кордони поліції поблизу Єлисейського палацу. На дії агресивно налаштованих демонстрантів поліція відповіла сльозогінним газом та водометами, передає агенція новин AFP.

Для розгону акції поліція застосувала водомети

Для розгону акції поліція застосувала водомети і сльозогінний газ

За даними кореспондентів агенції, в акції протесту взяло участь кілька тисяч громадян. Її учасники були зодягнуті в яскраво-жовті жилети. Водночас поліція Парижа повідомила, що серед учасників акції були й "ультраправі, які кривдили поліцейських". На кадрах видно, як дехто з учасників протестів кидає у поліцейських каміння та намагається спорудити барикаду.

Як повідомляє Reuters, дехто з демонстрантів тримали транспаранти з надписами "Макрона у відставку" та "Макрон - злодій". Правопорядок у французькій столиці у суботу забезпечують близько трьох тисяч правоохоронців. 

Протести проти підвищення ставок акцизу на пальне розпочалися ще тиждень тому. Згодом вони переросли в виступи проти центристського уряду Еммануеля Макрона. Протягом тижня протестів загинуло двоє людей, ще понад 750 осіб отримали тілесні ушкодження, серед них - 136 поліцейських. 

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