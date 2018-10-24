Нові протести в Німеччині проти вирубки лісу на користь вуглепрому

Під час екологічної акції у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія активісти захопили екскаватор біля вугільного розрізу Гамбах, повідомила у суботу, 27 жовтня, агенція dpa. За даними поліції, спочатку його захопили вісім людей, пізніше їхня кількість збільшилась до 30. "Ми цим опікуємося", - повідомила речниця поліції.

Рух Ende Gelände на цих вихідних обіцяє блокувати об'єкти інфраструктури з видобутку вугілля на Рейні. Очікується блокування екскаваторів, колії та конвеєрних стрічок. За ситуацією стежить багато правоохоронців.

Згідно з даними організаторів акції, близько п'яти тисяч людей йдуть від екологічного табору в місті Дюрені до вугільного розрізу Гамбах. У покинутому гірському селі Моршеніх вони мають зустрітися з учасниками іншої екологічної демонстрації, в якій очікується участь також близько п'яти тисяч активістів.

Гучні протести проти вирубки Гамбахського лісу в Німеччині тривають уже кілька тижнів. Ліс мав бути частково зрубаний задля видобутку бурого вугілля енергетичним концерном RWE. Однак захисники довкілля називають Гамбахський ліс чи не останнім реліктовим лісом Центральної Європи і виступають проти планів RWE вирубувати вікові дерева. Загалом протистояння триває вже кілька років.

5 жовтня Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія тимчасово заборонив концерну RWE вирубку дерев в районі вугільного розрізу Гамбах - доти, поки не буде ухвалене рішення за скаргою екологічної організації BUND NRW на план роботи буровугільного кар'єра RWE з 2018 по 2020 рік. Інший суд тоді ж дозволив проводити акцію протесту в Дюрені, заборони якої домагалася RWE.