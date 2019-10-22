Нові правила для ФОПів в Україні: що треба знати підприємцям

Закони про касові апарати для ФОПів і так званий механізм "кешбеку", які активно обговорювали підприємці останніми місяцями, днями вже офіційно опублікували у газеті "Голос України". Попри численні зауваження з боку представників бізнесу, президент України Володимир Зеленський підписав зміни, запропоновані депутатами від "Слуги народу". Влада сподівається, що нововведення виведуть з тіні середній та крупний бізнес, який часто використовує схему роботи через фізичних осіб-підприємців, щоб сплачувати менші податки. Натомість нововведення суттєво змінюють правила гри саме для малих підприємців.

Обов'язкові касові апарати

Головна новація - майже увесь малий бізнес повинен буде з часом обов’язково перейти на реєстратори розрахункових операцій (РРО), тобто касові апарати. Для певних категорій ФОПів запровадили відтермінування. Так, до жовтня 2020 року без чеків ще зможуть працювати підприємці з доходом менше мільйона гривень на рік (окрім продавців побутової техніки, ліків й медичних виробів). Також з жовтня наступного року правила запрацюють для так званої "групи ризику", незалежно від їхнього доходу. А це - інтернет-магазини, кур'єрські служби, продавці ювелірних виробів, тканин, автозапчастин, а також магазини секонхенду, готелі, ресторани, кафе швидкого обслуговування, турагентства. Вважають, що саме ці галузі є ризикованими для реалізації "сірого товару" чи контрабанди, і новації змусять контролювати ці процеси. З січня 2021 року фіскалізація стане обов'язковою для усіх платників єдиного податку 2, 3 та 4 груп. Під дію закону не підпадають лише ФОПи 1 групи, тобто ті, чий річний дохід не перевищує 300 тисяч гривень.

Перехід на "цифру"

Паралельно або замість традиційних касових апаратів підприємці зможуть використовувати для розрахунків власні електронні пристрої зі спеціальними додатками. В уряді обіцяють, що таке програмне забезпечення можна буде встановити безкоштовно, а його реєстрація здійснюватиметься за спрощеною процедурою. Відтак підприємці зможуть видавати споживачам електронні чеки замість звичайних паперових.

Очікується, що нова система запрацює з 19 квітня 2020 року. Деякі програми доступні для тестового використання уже зараз. Передбачається, що такі системи працюватимуть до 36 годин в режимі оффлайн. У Державній податковій службі визнають, що в Україні досі не всюди є стабільне інтернет-покриття для належної роботи, а тому під час перехідного періоду мають врегулювати це питання.

Звітність та облік товарів

Власники програмних касових апаратів, як і традиційних, повинні будуть щодня створювати фіскальні звітні чеки та копії розрахункових документів (контрольні стрічки) в паперовій або електронній формі. Підприємці з "групи ризику" також повинні будуть мати первинну документацію, що підтверджує походження товарів. Це спрямовано на те, аби контролювати легальність продукції.

Обов'язковим для них стає облік усіх товарів та послуг, найменування яких має бути попередньо запрограмованими. Відповідно, підприємець має вчасно робити переоцінку товарів в касовому апараті, "вбивати" нові позиції, контролювати їх наявність у базі. "Якщо, наприклад, маленький магазин має тисячу позицій біжутерії чи фурнітури, то все треба буде облікувати. Це складно виконати і може призвести до неумисних помилок, які одразу підпадатимуть під штраф", - застерігає президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. За торгівлю необлікованими товарами передбачена санкція у розмірі подвійної вартості. За різноманітні порушення при використанні касових апаратів та поданні звітності передбачена система штрафів від 85 до 8500 гривень.

Скарги за неправильні чеки

Аби підприємці не приховувати доходи, законодавці запроваджують такий механізм контролю як "кешбек". Якщо споживач помітить помилку в чеку, він зможе звернутися до контролюючих органів і претендуватиме на повну компенсацію. Неправильним вважається чек, який частково чи повністю не фіскалізований, тобто не був зареєстрований на сервері Державної податкової служби. Перевірити це, як і подати скаргу, можна буде через особистий Електронний кабінет платника податків. Скаржитися можна лише щодо товару чи послуги вартістю від 850 гривень.

Після перехідного періоду штраф за перше порушення для ФОПу становитиме сто відсотків вартості товару, кожне наступне - 150 відсотків. Ця норма починає діяти з жовтня 2020 року. Олександр Чумак прогнозує, що споживачі у погоні за "кешбеком" писатимуть заяви навмання, відкриваючи нові можливості для податківців "контролювати і тиснути на підприємця".

"Втрата часу, нервів і грошей"

У експертному середовищі неоднозначно сприймають нововведення. Представники бізнесу загалом вітають можливість використовувати паралельно з традиційними касовими апаратами сучасні технології. Але наполягають на тому, що такі програми ще треба відпрацювати на практиці. "Вкрай важливо, щоб фіскалізація запрацювала грамотно та якісно", - зазначає заступниця директора Європейської Бізнес-Асоціації Світлана Михайловська.

У свою чергу, в Асоціації приватних роботодавців вважають, що запроваджені норми неабияк ускладнять роботу та завдадуть суттєвих збитків малому бізнесу. У організації скептично оцінюють можливість масового і швидкого переходу на електронні чеки і вважають, що чимало підприємців будуть змушені найближчим часом купувати ще старі апарати. "Встановлення традиційної касової системи обійдеться у близько 20 тисяч гривень, додаткові витрати викличе залучення бухгалтера, послуги якого коштують від трьох тисяч гривень", - говорить Олександр Чумак. Найболючіше, що варто чекати ФОПам у світлі нових змін, - посилення контролю від податківців, вважає фахівець, і додає, що будь-яка перевірка для підприємця - "це завжди втрата часу, нервів і, звісно, грошей".

Тим часом, в уряді обіцяють навчити бізнес працювати за новими правилами і максимально уникати можливих помилок. Підприємцям незабаром ще нададуть низку докладних додаткових роз'яснень щодо законодавчих змін.