 Новим міністром оборони України став Андрій Загороднюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Новим міністром оборони України став Андрій Загороднюк

Верховна Рада затвердила нового міністра оборони України. Ним став Андрій Загороднюк, колишній керівник проєктного офісу цього відомства.

Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

Парламент підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського і призначив на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка. За відповідне призначення 314 депутатів проголосували у четвер, 29 серпня.

DW.COM

До призначення Загороднюк обіймав посаду позаштатного радника Зеленського, а також раніше очолював проєктний офіс реформ міністерства оборони, коли відомством керував Степан Полторак. Також на момент обрання Загороднюк був членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Він навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, університеті Ворика й Оксфордському університеті. Раніше він працював у гірничовидобувній і виробничій галузях, в яких має 16 років досвіду роботи.

У 2014 році він почав займатися громадською та волонтерською діяльністю у військовій сфері.

Раніше цього ж дня Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.

Спікером парламенту став депутат від "Слуги народу" Дмитро Разумков, а його першим заступником - партійний колега Руслан Стефанчук. Віцеспікеркою було обрано Олену Кондратюк, депутатку від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

  • Перший день роботи Верховної Ради України

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Урочисте засідання

    Перший день роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочався з урочистого ранкового засідання, під час якого депутати склали присягу. Зачитав присягу найстарший за віком член парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе, а головував на урочистому засіданні спікер Ради попереднього скликання Андрій Парубій.

  • Віктор Ющенко і Петро Порошенко

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Усі президенти, окрім Януковича

    Під час урочистого засідання у сесійній залі був присутній Володимир Зеленський та усі колишні президенти, окрім Віктора Януковича, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники інших органів державної влади, предстоятелі церков і релігійних об'єднань та зарубіжні гості. На фото - куми, третій та п'ятий президенти України Віктор Ющенко (праворуч) та Петро Порошенко.

  • Верховна Рада України

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Коаліція "слуг народу"

    Після 13-ї години розпочалося перше пленарне засідання нової Ради. Головуючий на засіданні Дмитро Разумков оголосив про створення п'яти фракцій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос", а також групи "За майбутнє". Фракція "Слуга народу", яка налічує 254 депутати, працюватиме на правах коаліції.

  • Володимир Гройсман

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    "Бажаю успіхів": Гройсман залишає Кабмін

    На першому пленарному засіданні Ради свої повноваження перед депутати склав вже колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед іншого, він побажав успіхів як народним обранцям, так і своїм наступникам в уряді. "Сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Також хочу побажати успіхів майбутньому уряду", - сказав він.

  • Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Керівництво Ради

    Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков був обраний спікером Верховної Ради - за його призначення проголосувало 382 народних депутати. Інші кандидатури на цю посаду рештою фракцій парламенту не висувалися. Першим заступником спікера обрано депутата від "Слуги народу" Руслана Стефанчука, заступником спікера - представницю від "Батьківщини" Олену Кондратюк.

  • Володимир Зеленський у Верховній Раді

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    "Увійти в історію": виступ Володимира Зеленського

    У своєму посланні до Ради Володимир Зеленський висловив переконання, що тепер Україна "нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і рухатися шляхом реформ". Він переконаний, що ця Рада увійде в історію - або втіливши у життям все, що не змогли зробити за 28 років, або як парламент, який проіснував найменше - один рік. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - пригрозив Зеленський.

  • Олексій Гончарук - прем'єр-міністр

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Олексій Гончарук - прем'єр-міністр

    290 голосів "за" - і новим прем'єр-міністром України обраний Олексій Гончарук. 35-річний Гончарук є юристом, до обрання головою уряду обіймав посаду заступника голови офісу президента України Андрія Богдана та відповідав за економічний блок питань. Він - наймолодший прем'єр-міністр в історії України.

  • Андрій Загороднюк

    Перший день нової Верховної Ради: як це було

    Андрій Загороднюк - міністр оборони

    Президент запропонував на посаду міністра оборони Андрія Загороднюка - свого позаштатного радника, який є цивільною особою. Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ міноборони України. З 2014 року - громадський активіст, волонтер ЗСУ. На початку липня був призначений позаштатним радником президента Зеленського. Він пообіцяв реформувати ЗСУ за стандартами НАТО і подолати корупцію в армії.

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 01:24

Зеленський пропонує Верховній Раді увімкнути п’яту швидкість (29.08.2019)

 

DW.COM

Перший день нової Верховної Ради: як це було

Після складення присяги нова Верховна Рада плідно розпочала свою роботу, затвердивши президію та прем'єр-міністра України. Про те, як це було - у фотогалареї DW. (29.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Зеленський пропонує Верховній Раді увімкнути п’яту швидкість (29.08.2019)  

Також за темою

Ukraine Oleksii Honcharuk (Links) und Volodymyr Zelenskyy (Rechts)

Верховна Рада затвердила склад уряду 29.08.2019

Верховна Рада дев'ятого скликання почала працювати. 29 серпня народні депутати серед іншого затвердили кандидатуру прем'єра, а також склад уряду.

Ukraine | Oleksiy Honcharuk

Олексія Гончарука призначено прем'єр-міністром України 29.08.2019

Верховна Рада IX скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. Він пообіцяв змінити неефективних керівників держорганів.

Ukraine Kiew Ministerpräsident Oleksij Hontscharuk

"Ліберал і командний гравець": хто такий Олексій Гончарук 29.08.2019

Олексій Гончарук - нове обличчя в українській політиці. Працьовитий і цілеспрямований, кажуть про новопризначеного прем'єра колеги та експерти. Найбільше питання: чи буде Гончарук самостійним в ухваленні рішень?

Реклама

Докладно

Ukraine Neuer Verteidigungsminister Andriy Zahorodnyuk (Reuters/G. Garanich)

Перший день нової Верховної Ради: як це було

Після складення присяги нова Верховна Рада плідно розпочала свою роботу, затвердивши президію та прем'єра.  

Дипломи медпрацівників найчастіше визнаються в Німеччині

Українські дипломи у топ-10 у Німеччині

У 2018 році було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  