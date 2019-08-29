Новим міністром оборони України став Андрій Загороднюк

Парламент підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського і призначив на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка. За відповідне призначення 314 депутатів проголосували у четвер, 29 серпня.

До призначення Загороднюк обіймав посаду позаштатного радника Зеленського, а також раніше очолював проєктний офіс реформ міністерства оборони, коли відомством керував Степан Полторак. Також на момент обрання Загороднюк був членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Він навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, університеті Ворика й Оксфордському університеті. Раніше він працював у гірничовидобувній і виробничій галузях, в яких має 16 років досвіду роботи.

У 2014 році він почав займатися громадською та волонтерською діяльністю у військовій сфері.

Раніше цього ж дня Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.

Спікером парламенту став депутат від "Слуги народу" Дмитро Разумков, а його першим заступником - партійний колега Руслан Стефанчук. Віцеспікеркою було обрано Олену Кондратюк, депутатку від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

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