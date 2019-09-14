Новий уряд Італії дозволив мігрантам з судна Ocean Viking зійти на берег

Новий італійський уряд надав дозвіл рятувальному судну Ocean Viking доправити 82 мігрантів, врятованих у Середземному морі, в порт Лампедуза. У першій половині дня неділі, 15 вересня, більшість чоловіків, жінок і дітей, котрі перебували на цьому судні, залишили його, перебравшись на кораблі берегової охорони Італії, повідомила гуманітарна рятувальна організація SOS Mediterranee. Остання спільно з організацією "Лікарі без кордонів" є оператором судна Ocean Viking.

"Ocean Viking стало першим цивільним рятувальним судном, яке за (останніх. - Ред.) 14 місяців з дозволу влади висадило людей у безпечному місці в Італії", - йдеться в повідомленні SOS Mediterranee, цитує інформагенція dpa. У цій гуманітарній організації привітали нинішній крок нового уряду Італії як обнадійливий знак.

Мігрантів розподілять серед п'яти країн ЄС

За даними італійських ЗМІ, врятованих мігрантів розподілять між п'ятьма країнами ЄС. Повідомляється, що Німеччина та Франція зголосилися прийняти по 24 врятованих особи. Ще 24 мігрантів з судна залишаться в Італії, вісім поїдуть до Португалії, а двоє - до Люксембургу.

Як повідомлялося, донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна гуманітарних організацій з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів. Сальвіні гостро розкритикував цей крок нового уряду, назвавши його "капітуляцією перед тими, хто хоче перетворити Італію на табір для біженців Європи".