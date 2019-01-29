Новий план щодо Донбасу: ООН та ОБСЄ відповідають за безпеку, ЄС - за відбудову

Спецпредставник голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Тристоронній контактній групі з реалізації мирного плану на сході України Мартін Зайдік днями в інтерв’ю австрійській газеті Kleine Zeitung розповів про новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Зайдіка, план було розроблено в співпраці з іншими провідними дипломатами з ОБСЄ.

Військовий та поліцейській компоненти в руках ООН та ОБСЄ

Як наголосив Мартін Зайдік у своєму інтерв'ю газеті Kleine Zeitung, для реалізації центрального елементу мінських угод - проведення місцевих виборів - потрібна зовнішня допомога. Її може надати лише ООН, вважає Зайдік. ОБСЄ, зауважив дипломат, самотужки з цим впоратися не може, оскільки її завдання - оцінювання виборів, а не їхня організація.

Мартін Зайдік

Окрім того, він звернув увагу на проблему безпеки. Нині на сході України, на території площею понад 17 тисяч квадратних кілометрів, працюють лише 600 представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Їм на допомогу Зайдік пропонує залучити сили ООН. У документі пропонується, щоб ООН та ОБСЄ діяли разом під спільним керівництвом на чолі з так званим спеціальним представником. Це стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і спостережної місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях. Скільки саме пропонується відрядити в регіон поліцейських та військових від ООН, поки що не уточнюється. Але, за словами Зайдіка, це навряд чи буде двадцять тисяч осіб, як раніше про це заявляла українська сторона.

Відбудова в руках Європейського Союзу

Питання відбудови в регіоні має координувати не ООН та ОБСЄ, а Європейський Союз. Пропонується, щоб ЄС створив агенцію з відбудови. Євросоюз уже має відповідний досвід відбудови на Балканах. Саме цей досвід, на думку Зайдіка, можна було б використати й на Донбасі. Діяльність агенції має охоплювати всі райони Донецької та Луганської областей, співпрацювати зі спільним керівництвом місії ООН та ОБСЄ, проте не перебувати під цим керівництвом.

Хто має узгодити план?

Новий мирний план, за задумом його авторів, має бути підписаний державними та урядовими лідерами країн "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини, а також бути ратифікованим парламентами цих країн. Лише в такому випадку, на думку Мартіна Зайдіка, документ матиме політичну та юридичну вагу. За дотриманням плану і його втіленням має стежити новостворена перехідна адміністрація ООН.

Як і мінські домовленості, новий план передбачає залучення до процесу й представників окремих районів Донецької та Луганської областей, які нині не перебувають під контролем Києва. Слід гарантувати, щоб люди на цих територіях отримали ті права, які закріплені в мінських домовленостях, наголосив Зайдік. Сюди належить як мовне самовизначення, так і елемент амністії, додав дипломат.

За словами Зайдіка, новий план презентували на останньому засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані в грудні минулого року, де були присутні представники України, Росії, Німеччини та Франції.

Спірне питання

Спірним питанням щодо військового і поліцейського контингенту і надалі залишається те, де саме вони діятимуть. Раніше Росія виступала за розміщення миротворців лише на лінії зіткнення між сторонами конфлікту. Натомість українська сторона виступає за діяльність військової та поліцейської місії на всій непідконтрольній Києву території на сході України.

Реакція сторін

На думку чільника українського МЗС Павла Клімкіна така спільна місія ООН та ОБСЄ може бути ефективною через те, що ОБСЄ вже добре обізнана із ситуацією на окупованому Донбасі та має досвід вирішення проблем.

Натомість у Москві після ознайомлення з планом спецпредставника ОБСЄ з питань України заявили - такі ініціативи мають підтримати сторони конфлікту. Так, за словами директора департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ Андрія Келіна, йдеться не лише про українську сторону, а й про самопроголошені республіки. Втім, у так званих "ДНР" та "ЛНР" вже назвали новий план неприйнятним і таким, що "підриває мінські домовленості".