Новий напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика?

На одеського активіста та громадського діяча Олега Михайлика напали увечері в суботу, 22 вересня, поблизу його власного будинку. Коли голова одеської організації партії "Сила Людей" повертався додому, у нього вистрілили невідомі. У важкому стані його доправили в лікарню.

За даними поліції, Михайлик мав сильну внутрішню кровотечу: куля прошила йому грудну порожнину і лишилася в тілі. Наступного дня відома одеська журналістка та громадська діячка Зоя Казанджи повідомила, що чоловік втратив до двох літрів крові. "Сталася клінічна смерть. Реанімували. Зранку, на велике щастя, зняли зі штучної вентиляції легенів. Він прийшов до тями. Контактний. Тиск стабільний", - зазначила Казанджи на своїй сторінці в Facebook.

У поліції ж додали, що стан Михайлика стабілізувався, але операції йому поки не робили. Крім того, активісту надали охорону.

Борець з незаконною забудовою

В Одесі Олег Михайлик відомий як один з лідерів партії "Сила людей", громадський діяч. Навесні цього року на той момент 43-річний активіст заявив про намір балотуватися на посаду мера Одеси.

Олег Михайлик бореться з незаконною забудовою

Михайлик відомий своєю критикою на адресу місцевої влади та правоохоронних органів, а також як борець з незаконними та несумлінними забудовами. 22 вересня активіст брав участь в акції проти незаконної забудови поблизу пляжу "Ланжерон", що неподалік одеського дельфінарію. Активісти намагалися знести паркан довкола будівництва, поліція перешкоджала.

У поліції - п'ять версій

Напад на Олега Михайлика - вже не перший. У грудні 2013 року його жорстоко побили, але зловмисників тоді так і не знайшли. Тепер поліція розслідує напад на активіста як замах на вбивство. За даними прес-служби поліції Одеської області, правоохоронці встановлюють обставини злочину та закликають всіх свідків інциденту повідомляти слідству інформацію, яка може допомогти встановити нападників. Крім того, до розслідування залучили спеціально створену слідчо-оперативну групу СБУ.

Слідство розглядає п'ять версій скоєння злочину - від побутового до громадської діяльності Михайлика, повідомив Deutsche Welle радник керівника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. Всі обставини, деталі та інша інформація щодо нападу на активіста, за його словами, не розголошується з огляду на слідство.

У партії "Сила людей" у замаху на активіста звинувачують міську владу на чолі з мером Одеси Геннадієм Трухановим, а місцевим правоохоронцям закидають покривання "злочинних дій" влади. "Олег активно виступав за відставку голови поліції в Одеській області Дмитра Головіна і обласного прокурора Олега Жученка", - написав на своїй сторінці в Facebook голова одеської обласної організації "Сила людей" Ігор Бичков.

Одеса кримінальна

Як відомо, Михайлик не єдиний серед українських активістів, у тому числі одеських, які постраждали протягом останнього року від рук зловмисників. Серед них - правозахисниця Ірина Ноздровська, засновниця одеського руху "Зелений лист", антикорупціонерка Світлана Подпала, екс-керівник одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко та інші. А в серпні стався резонансний напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку облили кислотою, внаслідок чого жінка отримала численні опіки тіла.

З літа 2017 року, за словами народного депутата України Мустафи Наєма, у лікарнях через напади опинилися 14 членів громадських організацій і співробітників ЗМІ з Одеси. "Вони всі з різних організацій, політичних сил і ЗМІ. Загальна два факти: вони системно і багато років говорять про корупцію і порушення міської влади на чолі з Геннадієм Трухановим і, друге, всі вони дотримуються проукраїнських поглядів", - зазначив Наєм на своїй сторінці в Facebook.

На ситуацію з Михайликом відреагував голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, який заявив, що вимагає швидкого розкриття злочину і покарання винних.

Громадськість обурена

До швидкого та прозорого розслідування нападу на Олега Михайлика закликає і посольство США в Україні. "Ми глибоко занепокоєні нападом на одеського активіста Олега Михайлика, що стався 22 вересня. Напади такого роду почастішали і це потрібно припинити. Він і народ України заслуговують швидкого, прозорого та ретельного розслідування", - йдеться у заяві посольства в Twitter.

Напад на Михайлика спричинив обурення серед громадськості. У неділю, 23 вересня, під стінами управління поліції в Одеській області відбулася акція протесту, учасники якої вимагали ефективно розслідувати напади на активістів та назвати замовників і виконавців. Однією з їхніх вимог також була відставка керівників поліції та прокуратури області.

Крім того, громадська організація "Фундація Регіональних Ініціатив" оприлюднила спільну заяву "представників громадянського суспільства" Одеси, підписанти якої закликають центральну українську владу "вжити комплекс невідкладних заходів для недопущення дестабілізації ситуації в Одеській області та захисту прав і свобод громадян". Заяву підписали низка громадських організацій, політиків і журналістів.

Історія нападу на Михайлика та інших одеських активістів набула розголосу й за межами України. Про цей кричущий випадок пише, зокрема, британська газета The Independent. "Одеса стала особливо сумновідомою, навіть за низькими стандартами України, через масштабне розкрадання державних земель та державних коштів потужним і вкоріненим союзом організованої злочинності, політиків та олігархів", - підсумовує видання, розповідаючи про напад на Михайлика та інших громадських активістів міста.