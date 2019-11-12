Новий коронавірус у Китаї: вже дев'ятеро померлих

Кількість померлих внаслідок інфікування коронавірусом нового типу у Китаї зросло до дев'яти. Про це у середу, 22 січня, повідомив у інтерв'ю китайському державному мовнику CCTV заступник директора Національної комісії з охорони здоров'я країни Лі Бін.

Також, за словами представника медичного відомства, вже у 13 китайських провінціях виявлено 440 паціентів, які були заражені вірусом. Станом на ранок середи перший випадок зараження коронавірусом нового типу було зафіксовано у спеціальному адміністративному районі Китаю Макао. Як і у всіх інших випадках інфікування, зафіксованих за межами китайських кордонів, у цьому випадку паціент напередодні відвідував місто Ухань у центральній частині Китаю.

Раніше про виявлення інфікованих цією недугою повідомляли у Філіппінах, Тайланді, Японії, Південній Кореї та на Тайвані. Також про виявлення першого зараженого новим коронавірусом паціента напередодні повідомляли у США.

Інформаційне агентство dpa повідомило із посиланням на заяву північнокорейського туристичного агенства Young Pioneer Tours, яке займається організацією бюджетних турів до КНДР, про закриття кордонів країни вже цієї середи. У агентстві пояснили таке рішення північнокорейської влади запобіжними заходами з огляду на поширення коронавірусу у сусідньому Китаї. Водночас офіційний Пхеньян досі не підтвердив цю інформацію та не повідомив про наявність на території країни жертв чи інфікованих вірусом.

Про збудника хвороби відомо, що він належить до групи коронавірусів і провокує в інфікованих ним людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим вірусом пов'язували з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань. Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією ЗМІ, продавали також кажанів, курей, кроликів та змій.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що новий коронавірус наступними днями може розповсюдитися в інших країнах. На середу ВООЗ скликала екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій, на якому мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.