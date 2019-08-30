 Новий Кабмін: уряд технократів з ″рюкзаком Авакова″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.08.2019

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Україна

Новий Кабмін: уряд технократів з "рюкзаком Авакова"

Економісти та політологи загалом позитивно оцінюють новий український уряд, утім, не обійшлося і без певних застережень і критики.

Члени нового уряду у Верховній Раді, 29 серпня 2019 року

Члени нового уряду у Верховній Раді, 29 серпня 2019 року

Склад нового Кабінету міністрів України, який був затверджений Верховною Радою у четвер, 29 серпня, отримав загалом схвальні відгуки українських економістів та політологів.

Шанс стати "чиказькими хлопчиками і дівчатками"

Так, практично усі коментатори позитивно відгукуються про нового українського прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Зокрема, інвестиційний банкір компанії Dragon Capital Сергій Фурса назвав затверджений уряд на чолі з Гончаруком "найкращим Кабінетом міністрів, який був в Україні за всю її історію". "І вони можуть стати тими самими "чиказькими хлопчиками і дівчатками", якщо матимуть підтримку в Адміністрації президента (мається на увазі Офіс президента. - Ред.) і в парламенті", - написав Фурса у четвер на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Заступник виконавчого директора в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, прізвище якого, до речі, також називалося серед претендентів на посаду глави уряду, також не скупиться на схвальні епітети на адресу навообраного прем'єра. "Я особисто добре знаю Олексія. Це світла, професійна, чесна людина, яка, впевнений, стане сильним прем'єр-міністром", - написав Рашкован у Facebook. Він переконаний, що позиція прем'єра "не є привілеєм або нагородою", а є "виснажливою, системною роботою, від ефективності якої залежать мільйони людей".

Український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко називає новий Кабмін урядом технократів. "Це технократичний Кабмін, орієнтований не просто на продовження реформ, а на їхнє прискорення і суттєву активізацію", - зауважив він у розмові з DW. При цьому він вказує на те, що цей уряд сформований фактично одноосібно президентом Володимиром Зеленським. "Формально ми залишаємося з парламентсько-президентською системою, а де-факто ми вже стали країною з президентською системою", - переконаний експерт.

Що стосується економічної ідеології нової команди, то, за словами Фесенка, вона є "клубом ліберальних економістів". На думку експерта, принципово економічна політика уряду не зміниться, а зміниться його тактика і стилістка. "Буде у стилі Зеленського - ставка на бліц-криг, на швидкі результати", - вважає Фесенко.

"Рюкзаки досвіду" і "людина Коломойського"

Утім, не обійшлося і без ложки дьогтю. Насамперед під критику потрапив глава міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков - один з двох міністрів попереднього уряду, який у нинішньому складі Кабміну зберіг за собою портфель. "Насправді немає нічого більш показового, ніж рішення прибрати Уляну Супрун (в.о. міністерки охорони здоров'я у Кабміні Володимира Гройсмана. - Ред.) і залишити Арсена Авакова, - переконаний Сергій Фурса. - Але ми в Україні, тому навіть в найкращий Кабмін тут беруть найбільш токсичних з міністрів попереднього уряду. Передавати досвід, напевно. Цілі рюкзаки досвіду (натяк на "справу рюкзаків" про шахрайство під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії України, у якій був підозрюваним син Авакова Олександр. - Ред.)".

Розкритикував призначення і громадські організації. "Арсен Аваков п’ять років очолював Міністерство внутрішніх справ. Саме на його совісті повний провал поліцейської реформи, саботаж переатестації та залишення на ключових посадах "міліціонерів-перевертнів у погонах" та фігурантів справ Майдану... нерозкриті напади на громадських діячів, численні корупційні скандали, пов'язані з ним та його оточенням", - йдеться в заяві, під якою підписалися 24 громадські організації, що діють здебільшого у сфері боротьби з корупцією. 

Дісталося також і новопризначеному міністру Кабінету міністрів Дмитру Дубілету - колишньому топменеджеру "Приватбанку", коли він належав олігарху Ігорю Коломойському. На думку Фурси, Дубілет є людиною Коломойського і виконуватиме в уряді роль "смотрящего".

"Стабілізатори" нового уряду?

Утім, Володимир Фесенко з такою оцінкою не погоджується і називає стереотипи про "людей Коломойського" примітивними. "Дубілет має дуже непогану репутацію як менеджер і креативна людина", - каже експерт. У ситуації з цим призначенням, як і з іншими міністрами, на думку Фесенка, вирішальну роль зіграло те, кого Зеленський знає особисто і кому особисто довіряє.

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Що стосується Арсена Авакова, то, як вважає політолог, це було вимушеним призначенням через відсутність сильного альтернативного кандидата на цю посаду. Ще однією причиною Фесенко вважає побоювання команди Зеленського щодо суспільних заворушень та агресивних протестних дій. Утім, він вважає, що, найімовірніше, робота Авакова в уряді буде тимчасовою і його "у будь-яку мить можуть звільнити".

Авакова, як і міністерку фінансів Оксану Маркарову - другу людину в уряді, яка зберегла за собою крісло міністра - Фесенко вважає "стабілізаторами" у новому уряді, які мають забезпечувати певну сталість у роботі. Натомість своє застереження Фесенко висловив щодо нового міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, який, за словами політолога, є "суцільним теоретиком" і тому щодо ефективності його майбутньої роботи на цій посаді є певні сумніви. Критикує експерт і розширення функцій цього міністерства та передачу йому функцій ліквідованого міністерства аграрної політики і продовольства.

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    Автор: Максим Сидоржевський


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