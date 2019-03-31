 Новий блекаут у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

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Новини

Новий блекаут у Венесуелі

Столиця країни Каракас і міста у щонайменше 20 штатах знову залишилися без електрики.

Блекаут у Каракасі (фото з архіву)

Блекаут у Каракасі (фото з архіву)

Венесуела знову потерпає від блекауту, повідомляють у середу, 10 квітня, інформагенція AFP, а також чисельні користувачі соцмереж у країні. Проблеми з електрикою спіткали більшу частину території країни, включно зі столицею Каракасом. Деякі джерела вказують, що щонайменше 20 штатів з 23-х залишилися без світла.

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Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо попросив допомоги в Німеччини та Японії через відключення електрики у Венесуелі. (11.03.2019)

Нове масштабне відключення електроенергії сталося одразу в кількох регіонах Венесуели, в тому числі в багатьох районах столиці Каракасу. (25.03.2019)

У Венесуелі тривають масштабні відключення електроенергії , починаючи з 7 березня, коли країна залишилась без електрики майже на п'ять днів. Перебої з електрикою призвели до проблем із водопостачанням, зв'язком і транспортним сполученням. Робота з відновлення енергомереж просувалася дуже повільно. За словами глави Венесуели Ніколаса Мадуро, причиною відключень стали кібератаки зі США на гідроелектростанцію "Гурі", яка є ключовою для електромережі країни. Вашингтон відкидає ці звинувачення.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Держави ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

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