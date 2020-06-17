 Новий антирекорд: в Україні виявили 921 новий випадок COVID-19 за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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Новий антирекорд: в Україні виявили 921 новий випадок COVID-19 за добу

В Україні за останню добу зафіксували 921 новий випадок COVID-19 і 19 жертв. Це - нова рекордна кількість виявлених випадків інфікувань в Україні за добу з початку епідемії коронавірусу.

В Україні за останню добу зафіксували 921 новий випадок COVID-19 і 19 жертв

В Україні за останню добу зафіксували 921 новий випадок COVID-19 і 19 смертей

В Україні станом на ранок п'ятниці, 19 червня, зареєстрували 921 нове інфікування коронавірусом, 19 летальних випадків та 586 одужань. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (142), Рівненській області (121), Києві (92), Закарпатській області (78), Чернівецькій області (76), Тернопільській області (63), Волинській області (63), Житомирській області (47) і Івано-Франківській області (47).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 34 984 випадки COVID-19, з них - 985 смертей та 16 033 людей, які одужали.

Нагадаємо, до цього найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 18 червня - 829 випадків. Попередні антирекорди щодо коронавірусу: 17 червня - 758 випадків, 13 червня - 753 випадки, 11 червня - 689 підтверджених інфікувань, 12 червня - 683 випадки, а 4 червня - 588 випадків.

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Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня.

20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня.

Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеірям МОЗ.

Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.

Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

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