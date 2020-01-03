Новий авіаудар під Багдадом: у західній коаліції заперечили свою причетність

Через добу після того, як американські військові в Багдаді ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, який очолював спецпідрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс", вранці у суботу, 4 січня, на північ від столиці Іраку було завдано нового авіаудару. За даними ЗМІ, під обстріл потрапила автоколона проіранського збройного угруповання. Мова йде про шиїтське збройне формування "Аль-Хашд аш-Шабі", повідомила агенція AFP.

Внаслідок удару загинули шість людей і ще троє отримали тяжкі поранення, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела в іракській армії. Поки точно не відомо, хто відповідальний за новий авіаудар. Однак іракський державний телеканал повідомив, що його завдали сили США.

Своєю чергою у шиїтському ополченні Іраку повідомили, що удар було завдано по колоні медиків, а не військових. "Початкові джерела підтверджують, що удар був націлений на конвой медиків "Сил народної мобілізації" біля стадіону "Таджі" в Багдаді (стадіон розташований у передмісті північної частини Багдада недалеко від міста Таджі. - Ред.)", - йдеться у повідомленні. Нового авіаудару було завдано за кілька годин до запланованого у Багдаді жалобного маршу на честь Касема Сулеймані та заступника ватажка "Аль-Хашд аш-Шабі" Абу Махді аль-Мухандіса.

Тим часом у міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США зранку у суботу заперечили здійснення авіаударів в районі табору "Таджі" на північ від Багдаду в останні дні.

Бундесвер призупинить навчання військових в Іраку

Тим часом стало відомо, що німецький Бундесвер призупинить навчання бійців курдських військових формувань і солдатів центрального уряду в Багдаді, повідомила агенція dpa. Це рішення було ухвалено в штабі міжнародної коаліції з боротьби проти терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) заради забезпечення безпеки власних сил. "Таким чином, навчання іракських військових буде призупинено на всій території Іраку", - зазначено в повідомленні.

Зараз контингент Німеччини в групі військових, задіяних в міжнародній операції проти ІД, становить 415 осіб. 280 з них дислоковані в Йорданії, звідки і здійснюється керівництво операціями контингенту. Ще 90 солдатів Бундесверу служать на півночі Іраку, в районі, переважно населеному курдами. Крім того, 27 солдатів займаються навчанням іракських військових у військовому комплексі Таджі, розташованому в 30 кілометрах на північ від Багдада.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" іранського генерала. Вбивство іранського генерала американськими військовими Заріф вважає "очевидно терористичним актом".