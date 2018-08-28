Нова українська школа: чи готові перші класи до старту реформи? (відео)

У столичній школі, яка вже з минулого року у тестовому режимі навчалась за проектом НУШ, розповідають, що навіть великий ранець дітям не потрібен. Усі навчальні засоби можна залишати в класі, вдома вони не знадобляться, бо домашніх завдань у перших класах не буде. Класичних уроків від дзвінка до дзвінка теж не буде - учитель на свій розсуд робитиме перерви. І це лише одне з численних перетворень: