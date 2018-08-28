 Нова українська школа: чи готові перші класи до старту реформи? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.08.2018

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Політика й суспільство

Нова українська школа: чи готові перші класи до старту реформи? (відео)

448 тисяч першачків з 1 вересня стануть учнями Нової української школи. Що зміниться для дітей, батьків та вчителів?

Як працюватиме Нова українська школа?

Як працюватиме Нова українська школа?

У столичній школі, яка вже з минулого року у тестовому режимі навчалась за проектом НУШ, розповідають, що навіть великий ранець дітям не потрібен. Усі навчальні засоби можна залишати в класі, вдома вони не знадобляться, бо домашніх завдань у перших класах не буде. Класичних уроків від дзвінка до дзвінка теж не буде  - учитель на свій розсуд робитиме перерви. І це лише одне з численних перетворень: 

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"Нова українська школа": освітня реформа дає збій вже на старті

Втілення реформи шкільної освіти в Україні подекуди розпочинається без ремонту в класах, меблів і підручників. Схоже, реформа дає уже на старті. DW з'ясовувала, чому. (31.08.2018)  

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В Україні набирають учнів до першого класу за новими правилами. Новації спричинили чимало непорозумінь. Особливо гострим виявилося питання прив'язки школи до місця проживання. Міністерство роз'яснило вимоги. (22.05.2018)  

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