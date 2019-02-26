Нова справа "попередників": екс-радник Януковича ініціює переслідування Порошенка

Не пройшло і двох діб після того, як команда Петра Порошенка звільнила будівлю адміністрації президента на Банковій, а колишній голова держави вже опинився в центрі кримінального провадження. У вівторок, 21 травня, слідчі центрального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію щодо ймовірної держзради, перевищення службових повноважень та дій, спрямованих на захоплення влади.

Заяву про відповідні злочин подав до ДБР Андрій Портнов - колишній радник та заступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича. У причинах та наслідках кримінальної справи розбиралась DW.

Керченська криза як привід для захоплення влади?

У заяві щодо вчинення злочину, яку Портнов опублікував напередодні в соціальних мережах, детально пояснюється суть претензій до Петра Порошенка. Мова йде про події 25 листопада 2018, коли українські артилерійські бронекатери "Бердянськ" та "Нікополь" у супроводі рейдового буксира "Яни Капу" спробували увійти до Азвоського моря через Керченську протоку, але були захоплені російською береговою охороною. Відтоді 24 українські моряки знаходяться фактично в військовому полоні.

Захоплення українських суден і моряків Росією стало приводом заяви Портнова

Андрій Портнов у своїй заяві зазначає що, Петро Порошенко, "діючи умисно в складі організованої групи осіб та розуміючи високу ймовірність агресивних дій збройних сил РФ", наказав або узгодив наказ на проходження кораблів через затоку, тим самим вчинив дії, які призвели до втрат військово-морських сил України.

В подальшому, використовуючи інцидент як привід для введення воєнного стану, президент, на думку юриста, вчинив дії, спрямовані на захоплення влади. Адже згідно з першими рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони України, воєнний стан мав діяти щонайменше 60 днів і відтерміновував проведення президентських виборів.

Лише відомі факти

У поданій заяві про злочин Портнов не наводить жодних нових фактичних обставин, які б свідчили про злий умисел тодішнього президента. Однак за чинним кримінально-процесуальним кодексом, одним з авторів якого і був екс-радник Віктора Януковича, цього і не вимагається - ДБР фактично має лише розпочати перевірку викладеної у заяві інформації і тільки в разі підтвердження оголошувати про підозру конкретним особам. Поки що Андрій Портнов вимагає від слідчих допитати в рамках справи самого Порошенка, членів РНБО та начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

Андрій Портнов вже не вперше входить в правове протистояння з Петром Порошенком. Ще 2005 року він як адвокат представляв в суді інтереси колишнього держсекретаря Олександра Зінченка, який звинувачував Порошенка, який тоді обіймав посаду голови РНБО, в політичній корупції.

Юрист-утікач

Портнов довгий час був одним з головних юристів команди Юлії Тимошенко та її партії "Батьківщина", а після її програшу на президентських виборах 2010 року захищав Тимошенко у Вищому адміністративному суді. Однак вже за кілька місяців Портнов погодився на пропозицію Віктора Януковича очолити головне управління Адміністрації президента з питань судової реформи. В січні 2014 року, в розпал Євромайдану, Портнов отримав посаду першого заступника голови АП, а вже за місяць, як і більшість членів команди Януковича, покинув країну.

2010 року Портнов захищав у суді Юлію Тимошенко, яка програла президентські вибори

Останні п'ять років Андрій Портнов провів в Росії та Австрії та повернувся в Україну лише минулого тижня. Певний час він перебував у розшуку через ймовірну причетність до анексії Криму, розстрілів на Майдані та незаконне заволодіння коштами Київського університету імені Тараса Шевченка, де завідував кафедрою конституційного права. Однак Портнов домігся закриття всіх кримінальних справ проти себе за недостатністю доказів, а також скасування санкцій ЄС.

Утім, у вівторок, 21 травня, його все ж викликали на допит у ГПУ. Як пояснив DW начальник департаменту спецрозслідувань прокуратури Сергій Горбатюк, Портнова допитуватимуть як свідка у справі розстрілів на Майдані незалежності 18 лютого 2014 року.

Підготовка до парламентських виборів

Сам Андрій Портнов не приховує, що серед мотивів його дій є, в тому числі, й помста команді Петра Порошенка за кримінальне переслідування і життя у вигнанні. В інтерв'ю телеканалу NewsOne, номінальним власником якого він був кілька місяців, юрист анонсував цілу низку кримінальних справ щодо попередньої влади, які збирається ініціювати.

Наступна стосується незаконного збагачення внаслідок розміщення оборонних замовлень на заводі "Кузня на Рибальському" в Києві, який раніше належав Петрові Порошенку, а також щодо продажу заводу Сергію Тигипку в вересні минулого року. "В рамках цих кримінальних проваджень суди і слідство вже готові застосовувати певні заходи, наприклад, арештовувати майно, якщо мова йде про ймовірну конфіскацію, - зазначив Портнов в інтерв'ю. - Питання в тому, що б ці слідчі дії підтримала Генпрокуратура".

Водночас співрозмовники DW в ГПУ ухиляються від оцінки нової кримінальної справи ДБР. "Безумовно, прокуратура забезпечить необхідне процесуальне керівництво, але до зміни генпрокурора чи парламентських виборів всі зайняли дуже обережну позицію", - розповідає один з високопосадовців прокуратури на умовах анонімності.

Утім, саме на парламентські вибори і орієнтується Андрій Портнов, який не приховує, що через кримінальні справи намагається знизити шанси команди Петра Порошенка та "Народного фронту" на обрання до Верховної Ради. Однак, на думку політолога Володимира Фесенка, який називає Портнова "хрещеним батьком суддівської мафії", подібні дії радше додадуть голосів колишньому президенту. "Для виборців Порошенка Портнов є уособленням реваншу сил Януковича, навряд чи кримінальне переслідування змінить це ставлення", - прогнозує він.