 Нова криза у Вірменії: відставки міністрів та курс Пашиняна на перевибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Нова криза у Вірменії: відставки міністрів та курс Пашиняна на перевибори

У Вірменії нова політична криза. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав частину депутатів "контрреволюціонерами" та вимагає перевиборів парламенту країни.

Прихильники прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна під парламентом країни

Прихильники прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна під парламентом країни

У Вірменії у вівторок, 3 жовтня, загострилася політична ситуація. На позачерговому засіданні парламент ухвалив законопроект про внесення змін до регламенту, який ускладнив розпуск законодавчого органу. Після цього прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян назвав "контрреволюціонерами" депутатів, які підтримали законопроект, та закликав своїх прихильників вийти на мітинг біля будівлі парламенту.

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Під час мітингу Пашинян підписав укази про звільнення з посад міністрів та губернаторів, що представляють партії "Квітнуча Вірменія" та "Дашнакцутюн". При цьому раніше партія "Дашнакцутюн" сама відкликала своїх представників з уряду. Також прем'єр-міністр заявив, що "суспільство бажає позачергових виборів до парламенту", які мають відбутися вже в грудні. Для їхнього призначення він планує подати у відставку, і парламент після цього має не обрати нового голову уряду.

Потім Пашинян вирушив на переговори з представниками парламентських партій, після яких оголосив, що представлені в парламенті політичні сили не висуватимуть свого кандидата на посаду прем'єра. "Якщо раптом парламентські вили висунуть свого кандидата на посаду прем'єра, то це викличе відповідну реакцію народу... На зустрічі мені сказали, що сприймають послання народу та з повагою ставляться до цього послання. Мені сказали, що не збираються висувати свого кандидата", - заявив Пашинян.

Своєю чергою представник Республіканської партії та віце-спікер парламенту Едуард Шармазанов після зустрічі з прем'єром заявив, що остаточного рішення щодо терміну проведення парламентських виборів та висунення кандидата на посаду прем'єр-міністра Вірменії поки що не ухвалено. "На зустрічі кожен висловив свою позицію... Ми підкреслили, що потрібен діалог та взаємні поступки. До остаточного рішення з жодного з питань ми не прийшли", - повідомив Шармазанов.

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