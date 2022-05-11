 Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2022

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Новини

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

Штрафні заходи стосуються ще восьми російських громадян та організацій. На них покладається відповідальність за поширення дезінформації та кібератаку на Україну.

Оголошене рішення про санкції відображає наше повне неприйняття путінського наративу та його спроб ввести світову спільноту в оману, - заявила глава МЗС Нової Зеландії Нанаія Махута (архівне фото)

Оголошене рішення про санкції "відображає наше повне неприйняття путінського наративу та його спроб ввести світову спільноту в оману", - заявила глава МЗС Нової Зеландії Нанаія Махута (архівне фото)

Нова Зеландія запровадила санкції проти ще восьми російських громадян та організацій, відповідальних за поширення дезінформації та кібератаки на Україну. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Нанаія Махута у пресрелізі, оприлюдненому на сайті уряду у вівторок, 10 травня.

У список санкцій Нової Зеландії вже внесено десятки громадян і організацій, включаючи президента Росії Володимира Путіна, членів Держдуми, Ради Федерації і Ради безпеки РФ, військова та економічна еліта Росії. Тепер цей перелік поповнили офіційний представник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, начальник головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков, генеральний директор ВДТРК Олег Добродєєв, президент медіахолдингу "Красная звезда" Олексій Піманов та співзасновник сайту новин NewsFront Михайло Синелін.

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З організацій під санкції підпали 85-й головний центр спеціальної служби головного управління Генштабу, Головний центр спеціальних технологій у складі Головного розвідувального управління та "Агентство інтернет-досліджень" - петербурзька "фабрика тролів" наближеного до Путіна підприємця Євгена Пригожина.

Пропагандистська машина Путіна

"Пропагандистська машина президента Путіна працює на повну потужність, поширюючи брехню та дезінформацію для виправдання незаконного вторгнення з боку Росії. Оголошене сьогодні рішення відображає наше повне неприйняття путінського наративу та його спроб ввести світову спільноту в оману", - зазначила Махута.

Глава МЗС Нової Зеландії також сказала, що "на додаток до військового вторгнення Путін використовує кіберпростір як зброю у жорстокій війні проти України". За словами Махути, "Росія піддає українців безжальним кібератакам у спробі ще більше зруйнувати їхню інфраструктуру і порушити їхнє життя".

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