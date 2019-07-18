Нова глава Єврокомісії: З Росією треба говорити з позиції сили
Призначена главою Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступає за збереження санкцій щодо Росії. При цьому ЄС і США повинні краще взаємодіяти, вважає ексміністерка оборони ФРН.
Урсула фон дер Ляєн
Обрана Європарламентом головою Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) виступає за збереження санкцій щодо Росії. "Кремль не прощає слабкості. Тож з позиції сили ми повинні зберігати санкції щодо Росії", - заявила ексміністерка оборони ФРН в інтерв'ю виданню Die Welt, витяги з якого опубліковані у четвер, 18 липня. Паралельно до цього Росії треба пропонувати діалог, додала фон дер Ляєн.
Ексміністерка оборони ФРН засудила політику Росії минулих років. "Доволі довго ми спостерігаємо ворожу поведінку Москви. Достатньо порушень міжнародного права, як от анексії Криму і розколу Європи настільки, наскільки це можливо", - пояснила фон дер Ляєн.
Водночас німецька політикиня висловила задоволення, що Захід реагує на провокації. "Ми, європейці, станемо кращі у викритті дезінформаційних кампаній Росії та у поводженні з фейковими новинами у соціальних медіа, - сказала глава Єврокомісії, яка заступить на посаду 1 листопада. - Це наш привілей як демократії відповідати на виклики прозорістю, вільною пресою та відкритими дебатами".
Фон дер Ляєн також закликала США до спільних з ЄС дій. "Хочу сприяти тому, щоб наші американські друзі ніколи не забували, що ми сидимо по один бік столу", - пояснила вона і виступила за те, щоб США та ЄС краще взаємодіяли і виступали проти спільних противників, а не один проти одного.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Коли політика в генах
Ставши головою Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн повернеться в Брюссель - місто, де вона народилася в 1958 році і до 13 років жила. Її батько, відомий німецький політик, колишній прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Ернст Альбрехт, працював тоді в європейських структурах. Після школи Урсула вивчилася на лікарку-гінеколога і працювала в клініці, а в політику подалася, коли їй було вже за 40.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
З батьками і братами
На цьому фото 1976 року - Урсула з батьком, матір'ю і братами. Працьовитості і старанності в навчанні вимагали від своїх дітей Гайді й Ернст Альбрехти. Нікому не потурали. Батько доклав чимало зусиль і до того, щоб його діти були обізнаними в політиці.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Домашні музикування
Урсула фон дер Ляєн завжди вчилася на "відмінно" і вміла швидко освоювати нові амплуа. З малечку вона мала безліч захоплень. Фон дер Ляєн вільно розмовляє англійською та французькою, любить катання верхи, прогулянки на велосипеді, а також з ранніх років захоплюється музикою. Спільне музикування в сім'ї Альбрехтів, як на цьому знімку 1976, було традицією.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Найголовніший чоловік
Під час навчання в університеті Урсула зустріла головного чоловіка свого життя - професора, лікаря і бізнесмена Гайко фон дер Ляєна. 1986 року (Урсулі було 27 років, а Гайко - 31 рік) вони одружилися. За перші десять років подружнього життя в родині народилося семеро дітей, і на деякий час Урсулі довелося кинути роботу. На цьому фото 2013 року показано подружжя під час балу в Берліні.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Весела компанія
Як зізналася Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю журналістам, вона, як і її батьки, завжди хотіла мати багато дітей. Сім'ю без дітей вона просто не уявляє. Цей знімок зроблений в березні 2003 року, коли Урсула була міністеркою землі Нижня Саксонія з соціальних питань, справ жінок, сім'ї та здоров'я. У компанії чоловіка Гайко, синів і доньок вона зображена в саду свого будинку під Ганновером.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
У рідних пенатах
Урсула фон дер Ляєн любить проводити дозвілля разом з дітьми у себе в саду. Багато німецьких політиків визнають за краще вирушати у відпустку на морське узбережжя або в гори. А Урсула із задоволенням залишається вдома.