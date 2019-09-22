Нова антологія: Україна як частина європейського поетичного маршруту

Від Албанії до Кіпру через Україну та Росію - Федеріко Італіано та Ян Ваґнер (Jan Wagner) здійснили захоплюючу подорож. Їхнє видання Grand Tour є мандрівкою лірикою Європи. Мовою оригіналу та у перекладі німецькою викладені 730 поетичних творів авторів з 49 європейських країн. Україна представлена у збірці, зокрема, поезією Сергія Жадана, Андрія Бондара, Катерини Бабкіної, Галини Крук та Остапа Сливинського. Більше про антологію, презентовану у Львові на Форумі видавців, розповів DW один із упорядників видання Федеріко Італіано.

Федеріко Італіано - італійський поет, перекладач, критик і видавець

Deutsche Welle: Пане Італіано, ваш презентаційний тур пролягає через 12 міст Європи - зокрема, Франкфурт-на-Майні, Берлін, Брюссель, Відень. Як до маршруту мандрівки потрапив Львів?

Федеріко Італіано: Цей тур організований багатьма інституціями, зокрема і Німецькою академією мови та літератури. Тому список складали спільно багато людей. Однак кожна локація має для нас символічне значення. Наприклад, Львів обрали через давню культурну традицію і через те, що тут відбувається цікавий книжковий фестиваль. Тож це стало ідеальною нагодою презентувати книгу саме тут.

Як виникла ідея цієї антології?

Ідея зібрати під однією обкладинкою найкраще з молодої європейської поезії виникла чотири роки тому. Як то буває, за келихом вина ми наводили один одному імена поетів, яких знаємо і читаємо. Вже за лічені хвилини у нас сформувався доволі великий перелік. При цьому виявилось, що усі поети - молоді люди віком 30-40 років. Так ми і зрозуміли, що в нас фактично виникла велика збірка. А потім дуже пощастило, що ідею видати антологію поетів Європи підтримала Німецька академія мови і поезії.

Наскільки легко було зібрати і опрацювати такий обсяг поетичних творів?

Поетичний Grand Tour (Мюнхен, видавництво Carl Hanser Verlag, 2019, 584 с.)

Перша проблема виникла тоді, коли ми спробували визначити для себе, що таке Європа. Можливо, нас звинуватять у тому, що ми надто інклюзивні. Однак це - наше бачення. "Наша Європа" не замикається континентом Європи. У нашому розумінні Європа це й Ізраїль, і Туреччина, і Україна, і багато інших країн. Це - певна уявна країна, яка говорить прекрасною мовою.

Поетичні твори викладені у збірці німецькою і мовою оригіналу. Що ще характеризує стурктуру антології?

Оскільки ми уникали картографічного відтворення ідеї Європи, то не організовували антологію за принципом сусідніх країн географічно. Так само ми не використовували алфавітний порядок. В Україні - кирилиця, наприклад, у когось - латиниця … Було би несправедливо закладати якийсь певний принцип алфавіту. Тому антологію організували, як сім уявних подорожей. Через мови, країни, які не мають спільного кордону (Україна потрапила у сьомий маршрут подорожі разом з Німеччиною, Вірменією, Грецією, Швецією, Північною Ірландією та Словенією - Ред.).

Які труднощі виникали при перекладі такої великої кількості поезій?

Ми просили допомоги у перекладачів та експертів з багатьох країн. Хоча ми удвох з Яном Ваґнером перекладаємо дев'ятьма мовами. Крім того, коли ми починали готувати антологію, третина перекладів вже існувала. Тобто ми повинні були доступитись десь до двох третин поезій. І експерти допомогли нам не лише перекласти, розібратись в традиціях кожної з країн, але і знайти такі імена, яких інакше ми б не знайшли. Таким чином, антологія є плодом величезної співпраці багатьох людей.

Чи існували певний принцип або критерії, за якими в результаті були підібрані автори?

Ні, ми не мали жодного філософського принципу. Намагались максимально повно представити країну і мову. Підбирали поетів, які належали до різних течій: ліричної поезії, поезії усного слова, експериментальної. Додавали тих поетів, які пишуть поезії, актуальні на цю хвилину для цієї мови, країни. Єдиною сталою вимогою був молодий вік поетів - обирали тих, хто народився після 1968 року. Тобто найстаршому поету в антології - 50, а наймолодшому - 24 роки.