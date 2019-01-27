 Новак Джокович у драматичному фіналі виграв восьмий титул Australian Open | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2020

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Новак Джокович у драматичному фіналі виграв восьмий титул Australian Open

Сербський тенісист у фіналі здолав австрійця Доніміка Тіма у п'яти сетах. Це - 17 титул Джоковича в одиночному розряді на турнірах серії Grand Slam.

Сербський тенісист Новак Джокович виграв восьмий титул Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович виграв восьмий титул Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович увосьме став переможцем Відкритої першості Австралії з тенісу (Australian Open) в одиночному розряді. У драматичному фінальному поєдинку в неділю, 2 лютого, у Мельбурні він здолав австрійця Домініка Тіма (Dominic Thiem) у п'яти сетах: 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Посіяний другим на турнірі серб краще увійшов у матч, одразу взяв подачу суперника та повів 3:0. Австрійцю вдалося вирівняти гру, однак за рахунку 4:5 Тім знову програв свою подачу, зробивши подвійну помилку, - перший сет за сербським тенісистом.

Другий та третій сети пройшли за очевидного домінування Тіма, він став менше помилятися, його удари все частіше ставали недосяжними для Джоковича. Зрештою, серб справляв враження, ніби опинився у фізичній та психологічній ямі. Австрієць, який до турніру був п'ятою ракеткою світу, повів 2-1 за сетами й, здавалося, не упустить перемогу. На боці Тіма була й підтримка більшості з 15 тисяч глядачів на переповненій Rod-Laver-Arena.

Домінік Тім домінував у другому та третьому сетах та був близький до перемоги в матчі

Домінік Тім домінував у другому та третьому сетах та був близький до перемоги в матчі

У четвертому сеті перші сім геймів тенісисти вигравали свої подачі, однак за рахунку 3:4 Тім припустився легкої помилки, згодом зробив подвійну помилку та віддав свою подачу. У наступному геймі Джокович втримав свою подачу та виграв четвертий сет - 6:3. Матч перевернувся на користь серба, який часто демонстрував дива у захисті, - австрієць втратив впевненість в ударах та виглядав втомленим.

У п'ятому сеті Джоковичу вдалося за рахунку 1:1 взяти подачу суперника, втримати свою та зрештою довести до перемоги матч, який тривав майже чотири години.

Новак Джокович святкує перемогу у фіналі Australian Open

Новак Джокович святкує перемогу у фіналі Australian Open

Ця перемога стала восьмою для Джоковича у восьми фіналах в одиночному розряді на Australian Open. Загалом це - 17-ий титул серба на турнірах серії Grand Slam (Відкриті першості Австралії, Франції, США та "Вімблдон"). За цим показником він поступається лише швейцарцю Роджеру Федереру (Roger Federer) - 20 титулів, та іспанцю Рафаелю Надалю - 19 титулів.

Сербський тенісист з понеділка відвоює в іспанця перший рядок світового рейтингу. Перемога на турніру у Мельбурні зробила Джоковича першим тенісистом, якому вдалося здобути титули на турнірах Grand Slam у три різні десятиліття - перша перемога серба на Australian Open датована 2008-им роком.

Фінал у Мельбурні став третім на турнірах Grand Slam для 26-річного австрійця. Домінік Тім двічі грав у фіналах Відкритої першості Франції у Парижі, в яких поступався Рафаелю Надалю. 

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