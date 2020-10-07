 Нобелівську премію з хімії присудили за дослідження ″ножиць ДНК″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Новини

Нобелівську премію з хімії присудили за дослідження "ножиць ДНК"

Нобелівську премію з хімії отримають Емманюель Шарпантьє з Франції та Дженніфер Дудна із США за дослідження "ножиць ДНК".

Лауреатки Нобелівської премії з хімії 2020 року

Лауреатки Нобелівської премії з хімії 2020 року

Нобелівську премію з хімії в 2020 році отримають Емманюель Шарпантьє з Франції та Дженніфер Дудна із США за дослідження так званих "ножиць ДНК", за допомогою яких можна редагувати гени людини та тварин. Про це повідомив у середу, 7 жовтня, Нобелівський комітет у Стокгольмі.

Нагадаємо, що 2019 року Нобелівську премію з хімії отримали дослідники з Великобританії, США та Японії за розробку літій-іонних батарей. Загалом цю премію з 1901 року присуджували 11 разів, її лауреатами стали 184 науковці.

Цього тижня вже були оголошені лауреати премій з медицини та фізики. 8 жовтня Нобелівський комітет назве лауреатів премії з літератури, а 9 жовтня стане відоме ім'я лауреата премії миру.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році збільшено з 9 до 10 мільйонів шведських крон, що в перерахунку становить близько 956 тисяч євро. Так само цьогоріч традиційна церемонія вручення винагород змінила формат через пандемію COVID-19. Нагородження за традицією відбувалося в Стокгольмі й Осло в день смерті Альфреда Нобеля 10 грудня. Цього разу лауреати отримають винагороди в своїх рідних країнах.

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