Нобелівську премію з хімії присудили за дослідження "ножиць ДНК"

Нобелівську премію з хімії в 2020 році отримають Емманюель Шарпантьє з Франції та Дженніфер Дудна із США за дослідження так званих "ножиць ДНК", за допомогою яких можна редагувати гени людини та тварин. Про це повідомив у середу, 7 жовтня, Нобелівський комітет у Стокгольмі.

Нагадаємо, що 2019 року Нобелівську премію з хімії отримали дослідники з Великобританії, США та Японії за розробку літій-іонних батарей. Загалом цю премію з 1901 року присуджували 11 разів, її лауреатами стали 184 науковці.

Цього тижня вже були оголошені лауреати премій з медицини та фізики. 8 жовтня Нобелівський комітет назве лауреатів премії з літератури, а 9 жовтня стане відоме ім'я лауреата премії миру.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році збільшено з 9 до 10 мільйонів шведських крон, що в перерахунку становить близько 956 тисяч євро. Так само цьогоріч традиційна церемонія вручення винагород змінила формат через пандемію COVID-19. Нагородження за традицією відбувалося в Стокгольмі й Осло в день смерті Альфреда Нобеля 10 грудня. Цього разу лауреати отримають винагороди в своїх рідних країнах.