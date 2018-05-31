Нобелівську премію з літератури отримає письменниця українського походження

Нобелівський комітет у четвер, 10 жовтня, оголосив лауреатів Нобелівських премій з літератури за 2018 та 2019 роки. Ними стали австрієць Петер Гандке (премія за 2018 рік) та польська письменниця українського походження Ольга Токарчук (премія за 2019 рік). Токарчук народилася в місті Сулехуві на заході Польщі в родині вихідців з України.

Як повідомив комітет, Ольга Токарчук нагороджена за "наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перехід меж як форму життя". Письменник Пітер Хандке отримає премію "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю дослідив периферію та специфіку людського досвіду".

Премії будуть вручені лауреатам 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівська премія з літератури присуджується з 1901 року. Її лауреатами відтоді стали загалом 114 осіб.

У 2018 році Шведська королівська академія вирішила не оголошувати лауреата Нобелівської премії з літератури через скандал. Того року відразу кілька чинних членів Шведської академії, яка називає чергового лауреата, подали у відставку через скандал довкола відомого шведського фотографа і режисера Жана-Клода Арно. Майже два десятки жінок звинуватили Арно у сексуальних домаганнях. Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що деякі проекти Арно фінансувалися з Нобелівського фонду.

Нагадаємо, що цього тижня вже були оголошені лауреати Нобелівських премій з медицини, фізики та хімії. А в останній день "нобелівського тижня" оголосять ім'я лауреата премії миру - однією з фавориток в цій категорії вважається шведська екологічна актівістка Грета Тунберг.