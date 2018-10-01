Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з медицини

Американці Вільям Кейлін-молодгший та Грегг Семенсі, а також британець сер Пітер Реткліфф отримали Нобелівську премію з медицини. Про це у Нобелівському комітеті повідомили у понеділок, 7 жовтня.

Вчені отримали премію за дослідження реакції клітин на зміну рівня кисню в навколишньому середовищі та їхнього пристосування до цих змін. Зокрема, вони визначили молекулярний механізм, що регулює активність генів в умовах різного рівня кисню.

У Нобелівському комітеті наголосили, що дослідники заклали основу для розуміння того, як обсяг кисню впливає на клітинний метаболізм та фізіологічні функції. Зазначається, що робота науковців дає можливість розробки нових стратегій у боротьбі з анемією, раком та іншими хворобами.

Вільям Кейлін-молодший є професором Гарвардської медичної школи, сер Пітер Реткліфф - Оксфордського університету, а Грегг Семенса - Університету Джонса Гопкінса.

Премія в галузі медицини та фізіології вручається першою з Нобелівських премій. Минулого року лауреатами Нобелівської премії в галузі медицини стали стали американський вчений Джеймс Еллісон та японський науковець Тасуку Хондзьо, яких відзначили за роботи в сфері терапії раку.

Лауреати Нобелівської премії у інших галузях будуть оголошені пізніше. Втім цьогоріч Шведська королівська академія у цьому році вручить дві Нобелівські премії з літератури за 2018 та 2019 роки.

Торік Шведська королівська академія вирішила не оголошувати лауреата Нобелівської премії з літератури, тож приз у вісім мільйонів шведських крон (близько 777 тисяч євро) не дістався нікому.

У 2018 році одразу кілька чинних членів Шведської академії, яка називає чергового лауреата, подали у відставку через скандал довкола відомого шведського фотографа і режисера Жана-Клода Арно. Майже два десятки жінок звинуватили Арно у сексуальних домаганнях. Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що деякі проекти Арно фінансувалися з Нобелівського фонду.