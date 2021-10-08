На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нобелівська премія миру".

Нобелівська премія миру є однією з п'яти премій, які були створені за заповітом Альфреда Нобеля і які вручаються тим, хто "приніс найбільшу користь людству". Нобелівська премія миру вважається найпрестижнішою міжнародною премією за потуги, спрямовані на зміцнення миру. Розмір Нобелівської премії миру нині становить 9 мільйонів шведських крон. Нобелівська премія миру вручається щорічно 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.