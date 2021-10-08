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Нобелівська премія миру

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нобелівська премія миру".

Нобелівська премія миру є однією з п'яти премій, які були створені за заповітом Альфреда Нобеля і які вручаються тим, хто "приніс найбільшу користь людству". Нобелівська премія миру вважається найпрестижнішою міжнародною премією за потуги, спрямовані на зміцнення миру. Розмір Нобелівської премії миру нині становить 9 мільйонів шведських крон. Нобелівська премія миру вручається щорічно 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нобелівську премію миру отримають журналісти Марія Ресса і Дмитро Муратов

Нобелівську премію миру отримають журналісти Марія Ресса і Дмитро Муратов 08.10.2021

Нобелівський комітет в Осло присудив премію миру філіппінській журналістці Марії Рессі і шефредакторові російського видання "Новая газета" Дмитру Муратову.
Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру 31.01.2021

Світлана Тихановська заявила, що разом з нею на здобуття Нобелівської премії миру претендує весь білоруський народ.
Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру 30.01.2021

З ініціативою виступив депутат норвезького парламенту від Соціалістичної Лівої партії Петтер Ейде. Між тим BLM отримала шведську премію Улофа Пальме.
Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй

Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй 29.11.2020

Армія Ефіопії встановила контроль над ключовими об'єктами у столиці штату Тиграй - місті Мекеле, заявив прем'єр країни. У штаті не вщухає конфлікт між правлячою в регіоні лівою партією НФЗТ і центральною владою.
Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру

Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру 18.10.2020

За словами норвезького депутата, він висунув Тихановську, Колесникову і Цепкало на Нобелівську премію "за те, що вони надихають мирну опозицію проти нелегітимного режиму в Білорусі".
Нобелівську премію миру присудили Всесвітній продовольчій програмі

Нобелівську премію миру присудили Всесвітній продовольчій програмі 09.10.2020

Нобелівську премію миру 2020 року отримає Всесвітня продовольча програма за її зусилля з боротьби з голодом на планеті.
Лідерка М'янми заперечує звинувачення щодо геноциду рохінджа

Лідерка М'янми заперечує звинувачення щодо геноциду рохінджа 11.12.2019

На засіданні Міжнародного суду ООН фактична очільниця уряду М'янми Аун Сан Су Чжі відкинула звинувачення в бік її країни в скоєнні геноциду щодо народності рохінджа.
В Осло та Стокгольмі вручили Нобелівські премії

В Осло та Стокгольмі вручили Нобелівські премії 10.12.2019

Нобелівську премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед за ініціативу з урегулювання конфлікту з Еритреєю. Премії з літератури вручили лауреатам за два роки.
Нобелівську премію миру присуджено прем'єр-міністру Ефіопії

Нобелівську премію миру присуджено прем'єр-міністру Ефіопії 11.10.2019

Нобелівську премію миру 2019 року отримає прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед за його ініціативу з урегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю.
Гроші, гендер і політика: цікаві факти про Нобелівську премію

Гроші, гендер і політика: цікаві факти про Нобелівську премію 07.10.2019

Присудженням Нобелівської премії з медицини розпочався щорічний "нобелівський" тиждень. Найцікавіші факти з історії найпрестижнішої наукової премії світу - в статті DW.
Шведська екоактивістка Грета Тунберг отримала нагороду Золота камера

Шведська екоактивістка Грета Тунберг отримала нагороду "Золота камера" 31.03.2019

16-річна школярка з Швеції Грета Тунберг активно виступає за захист клімату. Отриману нагороду вона присвятила захисникам Гамбахського лісу.
У Японії номінували Трампа на Нобелівську премію миру - ЗМІ

У Японії номінували Трампа на Нобелівську премію миру - ЗМІ 17.02.2019

Японські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.
В Осло вручили Нобелівську премію миру

В Осло вручили Нобелівську премію миру 10.12.2018

Нобелівську премію миру-2018 вручили лікарю-гінекологу з Конго Денісу Муквеге та правозахисниці з Іраку, представниці єзидів Наді Мурад за їхню боротьбу проти сексуального насилля щодо жінок.
Лауреати Нобелівської премії миру-2018: хто вони?

Лауреати Нобелівської премії миру-2018: хто вони? 05.10.2018

Нобелівську премію миру за 2018 рік отримали Надя Мурад та Деніс Муквеге. Нагороду їм присудили за боротьбу проти сексуального насильства, яке використовують як зброю під час збройних конфліктів.
Нобелівська премія миру присуджена лікарю з ДР Конго та іракській правозахисниці

Нобелівська премія миру присуджена лікарю з ДР Конго та іракській правозахисниці 05.10.2018

Нобелівську премію миру 2018 року отримали лікар Деніс Муквеге та правозахисниця Надя Мурад за "за їхні зусилля з припинення використання сексуального насильства як зброї війни і збройних конфліктів".
Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів (фотогалерея)

Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів (фотогалерея) 04.10.2018

5 жовтня стане відомо, хто цьогоріч отримає Нобелівську премію миру. У номінантах - 226 осіб та 115 організацій. Повний список, утім, засекречений. Розповідаємо про найбільш яскравих відомих кандидатів.

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