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Нобелівська премія з хімії є однією з п'яти премій, які були створені за заповітом Альфреда Нобеля і які вручаються тим, хто "приніс найбільшу користь людству". Розмір Нобелівської премії з хімії нині становить 9 мільйонів шведських крон. Уперше Нобелівська премія з хімії була вручена 1901 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.