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Нобелівська премія з хімії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нобелівська премія з хімії".

Нобелівська премія з хімії є однією з п'яти премій, які були створені за заповітом Альфреда Нобеля і які вручаються тим, хто "приніс найбільшу користь людству". Розмір Нобелівської премії з хімії нині становить 9 мільйонів шведських крон. Уперше Нобелівська премія з хімії була вручена 1901 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул

Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул 06.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії німцю Беньяміну Лісту й американцю британського походження Девіду Макміллану. Про це оголосив Нобелівський комітет у Стокгольмі.

Нобелівську премію з хімії присудили за дослідження ножиць ДНК

Нобелівську премію з хімії присудили за дослідження "ножиць ДНК" 07.10.2020

Нобелівську премію з хімії отримають Емманюель Шарпантьє з Франції та Дженніфер Дудна із США за дослідження "ножиць ДНК".
Нобелівську премію з хімії вручать дослідникам літій-іонних акумуляторів

Нобелівську премію з хімії вручать дослідникам літій-іонних акумуляторів 09.10.2019

Лауреати Нобелівської премії з хімії - американці Джон Гуденаф та Стенлі Уіттенгем і японець Акіра Йосіно - створили "світ, який можна підзарядити".

Нобелівську премію з хімії присуджено дослідникам протеїнів

Нобелівську премію з хімії присуджено дослідникам протеїнів 03.10.2018

Нобелівську премію з хімії за дослідження протеїнів здобули науковці із США та Великобританії Френсіс Арнольд, Джордж Сміт та Грегорі Вінтер.
Курйози та рекорди Нобелівської премії

Курйози та рекорди Нобелівської премії 06.10.2013

7 жовтня почнуть оголошувати імена Нобелівських лауреатів. Історія премії налічує чимало цікавих фактів. Яка пропорція чоловіків і жінок? Хто й чому відмовився? Та чи часто її присуджували... покійникам?
Подвійний Нобель: Німеччина радіє успіху своїх учених

Подвійний Нобель: Німеччина радіє успіху своїх учених 12.10.2007

Востаннє таке було 1999 року, коли Нобелівську премію отримали два німці. Не так давно, але на тлі критики стану науки у ФРН відзнака цього року фізика Грюнберга й хіміка Ертля стала сенсацією.