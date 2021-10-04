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Нобелівська премія з медицини

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нобелівська премія з медицни".

Нобелівська премія з медицини - повна назва "Нобелівська премія з фізіології або медицини". Нобелівська премія з медицини вважається вищою нагородою за наукові досягнення в галузі фізіології та медицини. Її щорічно присуджує Шведська королівська академія наук у Стокгольмі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нобелівську премію з медицини присуджено двом американським вченим

Нобелівську премію з медицини присуджено двом американським вченим 04.10.2021

Американським вченим Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну присудили Нобелівську премію з медицини "за відкриття рецепторів температури та дотику".
Розробники вакцини BioNTech/Pfizer отримають престижну німецьку премію

Розробники вакцини BioNTech/Pfizer отримають престижну німецьку премію 21.09.2021

Розробники мРНК-вакцини від коронавірусу з компанії BioNTech отримають премію імені Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера розміром 120 тисяч євро.
Нобелівську премію з медицини отримають троє вірусологів

Нобелівську премію з медицини отримають троє вірусологів 05.10.2020

Нобелівська премія з медицини присуджена американським вірусологам Харві Олтеру, Чарльзу Райсу і британцеві Майклу Хотону за відкриття вірусу гепатиту С у 1989 році.
Гроші, гендер і політика: цікаві факти про Нобелівську премію

Гроші, гендер і політика: цікаві факти про Нобелівську премію 07.10.2019

Присудженням Нобелівської премії з медицини розпочався щорічний "нобелівський" тиждень. Найцікавіші факти з історії найпрестижнішої наукової премії світу - в статті DW.
Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з медицини

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з медицини 07.10.2019

Нобелівську премію з медицини присудили трьом вченим, які досліджували реакцію клітин на зміну рівня кисню в навколишьному середовищі.
Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження раку

Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження раку 01.10.2018

Американський вчений Джеймс Еллісон та японський науковець Тасуку Хондзьо отримали Нобелівську премію в галузі медицини за роботи в сфері терапії раку.
Нобелівську премію з медицини отримали троє американців

Нобелівську премію з медицини отримали троє американців 02.10.2017

Вчені зі США Джеффрі Холл, Майкл Росбаш та Майкл Янг відзначені Нобелівською премією з медицини за дослідження біоритмів людей, тварин і рослин.

Лауреатом Нобелівської премії з медицини став японець Йосінорі Осумі

Лауреатом Нобелівської премії з медицини став японець Йосінорі Осумі 03.10.2016

Нобелівську премію в галузі медицини 2016 року отримав японець Йосінорі Осумі за дослідження автофагії.
Нобелівську премію з медицини отримали одразу троє науковців

Нобелівську премію з медицини отримали одразу троє науковців 05.10.2015

Нобелівську премію в галузі медицини отримали ірландець Вілліам Кемпбелл, японець Сатоші Омура і китаянка Юю Ту - за внесок у боротьбу з паразитарними та інфекційними хворобами.
Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали відкривачі внутрішнього GPS

Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали відкривачі "внутрішнього GPS" 06.10.2014

Цьогорічну Нобелівську премію в галузі медицини отримали троє науковців, які відкрили систему позиціонування в головному мозку. Розмір нагороди становить 1,1 мільйона доларів.
Нобелівську премію з медицини отримають німець та двоє американців

Нобелівську премію з медицини отримають німець та двоє американців 07.10.2013

Нобелівську премію з медицини 2013 року отримають німецький вчений Томас Зюдгоф та двоє його американських колег. Про це рішення у понеділок, 7 жовтня, повідомив Нобелівський комітет у Стокгольмі.
Курйози та рекорди Нобелівської премії

Курйози та рекорди Нобелівської премії 06.10.2013

7 жовтня почнуть оголошувати імена Нобелівських лауреатів. Історія премії налічує чимало цікавих фактів. Яка пропорція чоловіків і жінок? Хто й чому відмовився? Та чи часто її присуджували... покійникам?
Нобелівську премію з медицини - за перепрограмування стовбурових клітин

Нобелівську премію з медицини - за перепрограмування стовбурових клітин 08.10.2012

Цьогорічною нобелівською премією з медицини вшанують вчених з Великобританії та Японії – за успішні дослідження стовбурових клітин. Про це оголосило у понеділок нобелівське журі.