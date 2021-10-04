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Нобелівська премія з медицини - повна назва "Нобелівська премія з фізіології або медицини". Нобелівська премія з медицини вважається вищою нагородою за наукові досягнення в галузі фізіології та медицини. Її щорічно присуджує Шведська королівська академія наук у Стокгольмі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.