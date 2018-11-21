Низка сенаторів-республіканців критикує Трампа за підтримку Ер-Ріяда

Низка американських сенаторів від Республіканської партії розкритикували заяву президента країни Дональда Трампа щодо того, що США планують і надалі підтримувати Саудівську Аравію та розвивати відносини з саудитами, попри вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Вони вважають, що така позиція президента матиме небезпечні наслідки, передає агенція AP.

Зокрема, голова комітету сенату з міжнародних відносин сенатор Боб Коркер сказав, що він був "вражений" заявою Трампа. "Це делікатна ситуація, коли у нас є довгостроковий союзник, з яким ми були союзниками протягом десятиліть, але також є кронпринц, який, я вважаю, наказав вбити журналіста", - сказав він, додавши, що все вказує на обізнаність кронпринца про ситуацію з вбивством Хашоггі.

Слова Трампа також засудили сенатори-республіканці Ліндсі Грем і Ренд Пол. "Коли ми втрачаємо наш голос моралі, ми втрачаємо найсильніший актив", - заявив Грем. За словами Ренда Пола, обидва сенатори мали розмову з цього приводу з Трампом, але він не прислухався до їхньої позиції. "Він почув мою позицію та позицію Ліндсі Грема - двох різних сторін зовнішньополітичного спектра - але ми отримали це. Нам дійсно потрібно переглянути те, що ми робимо",- зазначив він. Грем попередив, що обидві партії у Конгресі США наполягатимуть на запровадженні більш жорстких санкцій проти Саудівської Аравії та членів її королівської родини.

Члени обох партій звинувачують Трампа в ігноруванні інформації американської розвідки, яка, за деякими даними, встановила, що саме кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман наказав вбити репортера. Декілька сенаторів також закликали ЦРУ публічно повідомити про свої висновки у цій справі. Окрім того, 22 сенатори - по 11 від кожної партії - вимагають провести розслідування вбивства Хашоггі та ролі в цій справі наслідного принца Саудівської Аравії.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.