 Низка сенаторів-республіканців критикує Трампа за підтримку Ер-Ріяда | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Низка сенаторів-республіканців критикує Трампа за підтримку Ер-Ріяда

Підтримка Дональдом Трампом Саудівської Аравії викликала хвилю критики з боку сенаторів-республіканців. Вони вимагають зайняти жорсткішу лінію щодо Ер-Ріяда.

Позиція Дональда Трампа щодо Ер-Ріяда обурила низку сенаторів

Позиція Дональда Трампа щодо Ер-Ріяда обурила низку сенаторів

Низка американських сенаторів від Республіканської партії розкритикували заяву президента країни Дональда Трампа щодо того, що США планують і надалі підтримувати Саудівську Аравію та розвивати відносини з саудитами, попри вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Вони вважають, що така позиція президента матиме небезпечні наслідки, передає агенція AP.

Зокрема, голова комітету сенату з міжнародних відносин сенатор Боб Коркер сказав, що він був "вражений" заявою Трампа. "Це делікатна ситуація, коли у нас є довгостроковий союзник, з яким ми були союзниками протягом десятиліть, але також є кронпринц, який, я вважаю, наказав вбити журналіста", - сказав він, додавши, що все вказує на обізнаність кронпринца про ситуацію з вбивством Хашоггі.

Слова Трампа також засудили сенатори-республіканці Ліндсі Грем і Ренд Пол. "Коли ми втрачаємо наш голос моралі, ми втрачаємо найсильніший актив", - заявив Грем. За словами Ренда Пола, обидва сенатори мали розмову з цього приводу з Трампом, але він не прислухався до їхньої позиції. "Він почув мою позицію та позицію Ліндсі Грема - двох різних сторін зовнішньополітичного спектра - але ми отримали це. Нам дійсно потрібно переглянути те, що ми робимо",- зазначив він. Грем попередив, що обидві партії у Конгресі США наполягатимуть на запровадженні більш жорстких санкцій проти Саудівської Аравії та членів її королівської родини.

Члени обох партій звинувачують Трампа в ігноруванні інформації американської розвідки, яка, за деякими даними, встановила, що саме кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман наказав вбити репортера. Декілька сенаторів також закликали ЦРУ публічно повідомити про свої висновки у цій справі. Окрім того, 22 сенатори - по 11 від кожної партії - вимагають провести розслідування вбивства Хашоггі та ролі в цій справі наслідного принца Саудівської Аравії.

DW.COM

Після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі досі не виявлено жодних слідів його тіла. Натомість ширяться численні здогадки. Експерти занепокоєні, що справа може просто "загубитись" в архівах. (21.11.2018)

У заяві про американсько-саудівські відносини президент США Дональд Трамп висловився і щодо кронпринца. Його слова можуть мати для Мохаммеда бін Салмана неприємні наслідки, вважає Керстен Кніпп. (21.11.2018)

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

Дивитись відео 01:21
Now live
01:21 хв

Проміжні вибори у США: що загрожує Трампу (05.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Проміжні вибори у США: що загрожує Трампу (05.11.2018)  

Також за темою

Riad Donald Trump Mohammed bin Salman

Трамп: Попри вбивство Хашоггі, США є надійним союзником Ер-Ріяда 20.11.2018

Вашингтон і надалі залишатиметься "надійним партнером" Ер-Ріяда навіть попри те, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман міг знати про вбивство Джамаля Хашоггі, заявив президент США Дональд Трамп.

Portraitfoto: Mohammed bin Salman

Коментар: Трамп і кронприц - застаріла модель стосунків 21.11.2018

У заяві про американсько-саудівські відносини президент США Дональд Трамп висловився і щодо кронпринца. Його слова можуть мати для Мохаммеда бін Салмана неприємні наслідки, вважає Керстен Кніпп.

USA Trump besucht Brandgebiete in Kalifornien

Вбивство Хашоггі: Трамп не хоче слухати аудіозапис і вигороджує кронпринца 18.11.2018

Дональд Трамп стверджує, що й так знає зміст аудіозаписів, які стосуються вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Він також не схильний звинувачувати саудівського кронпринца в причетності до вбивства.

Реклама

Докладно

Прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч у программі DW Conflict Zone

Прем'єрка Сербії: Ми потрібні ЄС не менше, ніж ЄС нам

ЄС зацікавлений у розширенні за рахунок балканських країн, вважає прем'єрка Сербії Ана Брнабич. 

За різними оцінками, в Україні від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок

Протести навколо "євроблях": проблема не в акцизах (відео)

Хаос на дорогах через "євробляхи". Чому насправді проблема не в податках і страйки не допоможуть?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  