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Нижня Саксонія - федеральна земля Федеративної Республіки Німеччина. Столиця - Ганновер.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нижня Саксонія".
Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.
У ФРН уже майже рік успішно експлуатуються два єдиних у світі водневих потяги Coradia iLint. Швидкість у них, як і в звичайного дизеля, тільки замість вихлопів - вода. Незабаром вони мають замінити усі дизельні регіональні потяги у федеральній землі Нижня Саксонія.
Менше шуму і нуль шкідливих викидів. Потяги на водні розпочали регулярні пасажирські перевезення у Німеччині. Незабаром вони мають замінити усі дизельні регіональні потяги у федеральній землі Нижня Саксонія.