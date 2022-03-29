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Нижня Саксонія

Нижня Саксонія - федеральна земля Федеративної Республіки Німеччина. Столиця - Ганновер.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нижня Саксонія".

У Німеччині розслідують нанесення літери Z на авто біженців з України

У Німеччині розслідують нанесення літери Z на авто біженців з України 29.03.2022

Невідомі нанесли літери Z на автівки українських біженців у Німеччині. Поліція почала розслідування. Винуватцям загрожує штраф, або позбавлення волі до трьох років.
Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео)

Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео) 19.07.2021

YouTube, церква і квір - чи сумісно це в Німеччині? Виявляється - цілком! Лесбійська пасторська сім'я доводить це в житті й розповідає про це на YouTube-каналі.

Як лесбійки стали пасторками і що вони показують у YouTube (19.07.2021) 19.07.2021

Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.
Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу

Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу 30.12.2020

За вівторок у Німеччині зафіксували 1 129 смертей від COVID-19. Водночас кількість нових випадків інфікування коронавірусом є меншою у порівнянні з попереднім тижнем.
Нова мутація коронавірусу була в Німеччині вже в листопаді

Нова мутація коронавірусу була в Німеччині вже в листопаді 29.12.2020

У клініці Charité підтвердили мутацію коронавірусу у пробі пацієнта, який захворів на COVID-19 ще в листопаді.
Коронавірус: у Нижній Саксонії скасовують загальний шкільний обов'язок

Коронавірус: у Нижній Саксонії скасовують загальний шкільний обов'язок 10.12.2020

Задля стримання поширення коронавірусу у німецькій федеральній землі Нижня Саксонія вирішили надати учням можливість тимчасово відвідувати школу добровільно.
МВС ФРН відмовилося від дослідження щодо расизму у власних лавах

МВС ФРН відмовилося від дослідження щодо расизму у власних лавах 18.07.2020

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер вчергове відкинув закиди на адресу поліції у "структурному расизмі".
В Нижній Саксонії кілька осіб заразились коронавірусом після відвідин ресторану

В Нижній Саксонії кілька осіб заразились коронавірусом після відвідин ресторану 23.05.2020

За попередніми даними, в ресторані відбулась приватна вечірка на 40 осіб. Після неї у сімох людей виявили коронавірус. Для 50 осіб запроваджено карантин, обставини зараження з'ясовуються.
Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих

Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих 23.11.2019

Ультраправа НДПН провела в Ганновері акцію проти журналістів та їхньої "однобокої інформаційної подачі". У відповідь на вулиці міста вийшли тисячі противників правих радиків.

Водневі потяги: Німеччина - світовий лідер (26.08.2019) 26.08.2019

У ФРН уже майже рік успішно експлуатуються два єдиних у світі водневих потяги Coradia iLint. Швидкість у них, як і в звичайного дизеля, тільки замість вихлопів - вода. Незабаром вони мають замінити усі дизельні регіональні потяги у федеральній землі Нижня Саксонія.
Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики 18.07.2019

Вивчитися на лікарку, захистити дисертацію, народити сімох дітей і зробити політичну кар'єру? Легко! Що відомо про приватне життя першої жінки, котра очолила Єврокомісію?
На півночі Німеччини впав вертоліт Бундесверу: загинула людина

На півночі Німеччини впав вертоліт Бундесверу: загинула людина 01.07.2019

На борту гелікоптера EC 135 перебувало двоє людей. У Бундесвері повідомили про одного загиблого унаслідок аварії.
Затриманих через вибух біля офісу партії Альтернатива для Німеччини звільнили

Затриманих через вибух біля офісу партії "Альтернатива для Німеччини" звільнили 05.01.2019

Через відсутність підстав для арешту правоохоронці звільнили з-під варти трьох осіб, підозрюваних у причетності до вибуху біля офісу партії "Альтернатива для Німеччини" у саксонському містечку Дебельн.

Світова прем’єра: водневі потяги почали возити пасажирів у Німеччині (17.09.2018) 17.09.2018

Менше шуму і нуль шкідливих викидів. Потяги на водні розпочали регулярні пасажирські перевезення у Німеччині. Незабаром вони мають замінити усі дизельні регіональні потяги у федеральній землі Нижня Саксонія.

Бабуся на мільйон: 87-річна німкеня досі працює у барі (31.07.2018) 31.07.2018

87-річна бабуся з Нижньої Саксонії за своє життя рознесла вже мільйон кухолів пива і не планує зупинятися на досягнутому.
Біженці в Німеччині та рівень злочинності: факти і міфи

Біженці в Німеччині та рівень злочинності: факти і міфи 03.01.2018

Молоді мігранти частіше за інших стають "героями" німецької кримінальної хроніки. Але загальний рівень молодіжної злочинності в Німеччині скорочується. DW - з подробицями.
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