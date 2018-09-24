Нетаньяху: Ізраїль виявив в Ірані таємний ядерний склад

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, виступаючи перед Генасамблеєю ООН в четвер, 27 вересня, заявив, що Іран має таємний склад ядерних матеріалів. "У травні ми виявили місце таємного ядерного сховища Ірану. Сьогодні я розкриваю розташування другого центру, таємного іранського ядерного складу", - цитує Нетаньяху інформагенція AFP.

За словами очільника ізраїльського уряду, склад використовувався для "зберігання масивних обсягів обладнання та матеріалів для таємної програми Ірану з розробки ядерної зброї".

Нетаньяху наголосив, що Тегеран не покидає своїх цілей з розробки ядерної зброї. "Те, що Іран приховує, Ізраїль знайде", - пообіцяв прем'єр.

Водночас Нетаньяху звинуватив Європу у "заграванні" з Іраном, зокрема у спробах відновити торгівлю попри поновлення жорстких санкцій США. "Невже історія нічого не навчила європейських лідерів? Коли вони прокинуться?" - емоційно запитав Нетаньяху з трибуни Генасамблеї.

Як повідомлялося, у цей же день Іран пригрозив Ізраїлю наслідками у разі, якщо ізраїльські сили продовжуватимуть бомбардувати об'єкти в Сирії. Ізраїль вбачає загрозу у закріпленні на сирійських територіях військ Ірану, який нині підтримує режим сирійського президента Башара Асада.