 Нетаньяху: Ізраїль виявив в Ірані таємний ядерний склад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

Нетаньяху: Ізраїль виявив в Ірані таємний ядерний склад

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що Тегеран не відмовляється від своїх цілей з розробки ядерної зброї.

Нетаньяху повідомив про новий таємний об'єкт Ірану

Нетаньяху повідомив про новий таємний об'єкт Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, виступаючи перед Генасамблеєю ООН в четвер, 27 вересня, заявив, що Іран має таємний склад ядерних матеріалів. "У травні ми виявили місце таємного ядерного сховища Ірану. Сьогодні я розкриваю розташування другого центру, таємного іранського ядерного складу", - цитує Нетаньяху інформагенція AFP.

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Ізраїльські військові завдали ракетного удару по аеропорту Дамаска, повідомили державні сирійські ЗМІ. В міноборони Ізраїлю відмовилися від жодних коментарів щодо цього. (16.09.2018)

Іран погрожує Ізраїлю наслідками у разі продовження нападів ізраїльських збройних сил на війська Башара Асада та його союзників в Сирії. (27.09.2018)

За словами очільника ізраїльського уряду, склад використовувався для "зберігання масивних обсягів обладнання та матеріалів для таємної програми Ірану з розробки ядерної зброї".

Нетаньяху наголосив, що Тегеран не покидає своїх цілей з розробки ядерної зброї. "Те, що Іран приховує, Ізраїль знайде", - пообіцяв прем'єр.

Водночас Нетаньяху звинуватив Європу у "заграванні" з Іраном, зокрема у спробах відновити торгівлю попри поновлення жорстких санкцій США. "Невже історія нічого не навчила європейських лідерів? Коли вони прокинуться?" - емоційно запитав Нетаньяху з трибуни Генасамблеї.

Як повідомлялося, у цей же день Іран пригрозив Ізраїлю наслідками у разі, якщо ізраїльські сили продовжуватимуть бомбардувати об'єкти в Сирії. Ізраїль вбачає загрозу у закріпленні на сирійських територіях військ Ірану, який нині підтримує режим сирійського президента Башара Асада.

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