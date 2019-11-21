Нетаньяху проситиме Кнесет надати йому імунітет на тлі звинувачень у корупції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернеться до Кнесету з проханням надати йому імунітет на тлі звинувачень у корупції та можливого кримінального переслідування.

Про своє бажання Нетаяньху заявив у середу, 1 січня. Ізраїльський прем'єр наголосив, що йдеться про обмежену в часі недоторканність. Крім того, Нетаньяху переконаний, що зможе довести в суді свою невинуватість. "Я прагну ще багато років керувати Ізраїлем, аби досягнути історичних успіхів", - зазначив Нетаньяху, цитує агенція новин dpa.

Як повідомлялося, Біньямін Нетаньяху став першим чинним ізраїльським прем'єром, проти якого були висунуті обвинувачення в корупції, хабарництві та шахрайстві. 2 грудня 2019 року генпрокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт передав голові Кнесету письмове обвинувачення щодо Нетаньяху. Тоді ж генпрокурор дав Нетаньяху можливість запросити собі в парламенту імунітет. На це йому було відведено часу до 2 січня.

Сам Нетаньяху відкидає всі висунуті проти нього обвинувачення як політично вмотивовані. Раніше він називав ці закиди "спробою перевороту", спрямованого проти керівника уряду.

За звичайних обставин запит Нетаньяху на надання йому недоторканності розглядав би спеціальний комітет Кнесету. Однак нині, коли ізраїльський парламент розпущено й той має досить обмежені законодавчі можливості, розгляд запиту затягнеться аж до часу після запланованих на 2 березня наступних парламентських виборів, що стануть вже третіми впродовж року. Тож запит Нетаньяху може відтягнути на кілька місяців початок процесу проти нього, пише інформагенція AFP.

Як повідомлялося, кілька днів тому Нетаньяху переміг на праймеріз консервативної партії "Лікуд". Тоді за нього проголосували 72,5 відсотка членів партії, а його опонент Гідеон Саар здобув 27,5 відсотка. Нетаньяху очолює цю політсилу вже 14 років.