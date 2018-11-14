 Нетаньяху: Зроблю все, щоб не допустити дострокових виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2018

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Новини

Нетаньяху: Зроблю все, щоб не допустити дострокових виборів

Урядова криза в Ізраїлі, що виникла через перемир'я з ХАМАСом у Газі, триває. Ізраїльський прем'єр виступає проти проведення дострокових виборів у країні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступає проти проведення дострокових виборів у країні. "Ми перебуваємо в одній з найскладніших безпеково-політичних фаз. І в такий час не скидають уряди і не проводять дострокові вибори", - заявив  Нетаньяху в неділю, 18 листопада, після зустрічі з міністром фінансів Моше Кахлоном, повідомляє агентство dpa.

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На Близькому Сході за посередництва Єгипту припинили вогонь. Інтенсивні обстріли між Сектором Гази та Ізраїлем тривали два дні. (14.11.2018)

У відповідь на обстріл з палестинського боку, Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази. Головною ціллю були позиції ХАМАС. (12.11.2018)

Заклики до проведення в Ізраїлі дострокових виборів прем'єр назвав безвідповідальними. "Я зроблю все, аби не допустити непотрібних нових виборів", - додав Нетаньяху, який є лідером партії "Лікуд". Кахлон, лідер партії "Кулану", що входить до урядової коаліції, через відставку міністра оборони Ізраїлю вимагає проведення дострокових виборів.

Після відставки глави ізраїльського оборонного відомства Авігдора Лібермана 14 листопада та виходу його партії "Наш дім - Ізраїль" з коаліції,  у партії Нетаньяху в Кнесеті залишається хитка більшість у 61 голос зі 120-ти.

Причиною відставки Ліберамана стало перемир'я у конфлікті між Ізраїлем та палестинськими угропованнями у Секторі Гази, яке він назвав "капітуляцією перед терором". Режим припинення вогню почався 13 листопада після двох днів потужних обстрілів з обох боків. У Секторі Гази екстремісти з ХАМАС заявили, що дотримуватимуться режиму припинення вогню, поки Ізраїль робитиме те ж саме.

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