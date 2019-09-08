Нетаньяху заявив про таємні розробки ядерної зброї Іраном

Ізраїль заявляє про виявлення в Ірані додаткових таємних місць із розробки ядерної зброї. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на пресконференції в Єрусалимі в понеділок, 9 вересня, продемонстрував відповідні дані, отримані за допомогою супутника, інформує dpa.

Як випливає із заяви Нетаньяху, мова йде про розробки, що проводилися поблизу іранського міста Абаде неподалік Тегерана. При цьому, продовжив ізраїльський прем'єр-міністр, Іран знищив це місце розробки, тому що Тегерану стало зрозуміло, що Ізраїлю стало про нього відомо. "Іран проводив експерименти задля розробки ядерної зброї", - цитує агенція слова AP Нетаньяху, котрий наголосив, що Ізраїлю відомо, що, коли і де розробляє Іран.

Крім того, за заявою Нетаньяху, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило сліди урану на "секретному ядерному складі", на який Ізраїль вказав торік. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, це є "серйозним порушенням" Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Нетаньяху зажадав від міжнародної спільноти приєднатися до санкцій, раніше запроваджених США проти Ірану.

У 2018 році Нетаньяху звинуватив Іран у таємному проведенні великомасштабних досліджень з метою створення ядерної бомби для можливого використання в майбутньому. Були пред'явлені десятки тисяч документів, імовірно з "секретного ядерного архіву" в Тегерані, доступ до яких отримали ізраїльські спецслужби.