Нерозкриті таємниці австрійського менеджера "Укрексімбанку"

Багато років українські державні банки були дійними коровами для наближеного до влади бізнесу. Приміром, "Укрексімбанк" 2016 року довелося докапіталізувати з держбюджету на понад 9 мільярдів гривень через те, що банк свого часу роздавав гроші друзям президента Віктора Януковича без належного забезпечення. Зокрема, компанія колишнього віце-прем'єра і голови адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєв отримала кредит на 8,5 мільярдів гривень і не повернула його.

Високооплачувані іноземці - запорука прозорості?

Щоб таке не повторилося, провідні міжнародні рекрутингові компанії на доручення українського уряду провели конкурс і набрали в наглядові ради державних банків незалежних іноземних фахівців. Привабили досвідчених іноземців зарплатнею до 8,5 мільйонів гривень на рік. Аби підкреслити прозорість нових топ-менеджерів держбанків, їх навіть зобов’язали подати до Національної агенції із запобігання корупції декларації про майновий стан (НАЗК).

Попри високі вимоги до прозорості при відборі членів наглядових рад, не обійшлося без скандалу. У липні керівниця Центру протидії корупції Дар'я Каленюк публічно розкритикувала призначення головою наглядової ради "Укрексімбанку" австрійця Торстена Пауля. Каленюк звернула увагу уряду і Нацбанку на роботу Пауля у компанії, яка раніше належала людям з оточення екс-президента Віктора Януковича. Австрієць є виконавчим директором віденської фірми Geolog Oil and Gas Trading GmbH. Як показало розслідування DW, оприлюднене 2017 року, ця фірма торгує зрідженим газом. Через однойменну німецьку "дочку" їй належать більше ста газових заправок у Німеччині.

Подарунок другу як відповідь на санкції ЄС?

Віденська Geolog Oil and Gas Trading GmbH є частиною цілого конгломерату австрійських фірм, якими до 2014 року володів Олексій Азаров. За день до запровадження проти Азарова-молодшого санкцій ЄС, син українського експрем'єра подарував віденські компанії своїй довіреній особі - Костянтину Пивоварову. Тепер частиною цих активів якраз і керує Пауль.

Олексій Азаров подарував іноземний бізнес за день до того, як проти нього запровадили санкції ЄС

Роботу на віденську фірму Пивоварова Geolog Oil and Gas Trading GmbH Торстен Пауль не приховує: як вказав австрійський менеджер у своїй декларації при працевлаштуванні в "Укрексімбанк", у цій компанії він торік на посаді виконавчого директора заробив 5,3 мільйона гривень. Утім, це не вся правда про роль Пауля в цьому бізнесі.

Прихована компанія на Кіпрі

Попри вимогу закону вказувати у декларації про майновий стан всі без винятку частки у статутному капіталі фірм, Торстен Пауль не вказав, що є власником кіпрської фірми, яка майже повністю повторює назву австрійської фірми, якою він керує, - Geolog Oil&Gas Trading Limited. Це підтверджують документи з кіпрського реєстру компаній, які є в розпорядженні DW. Пауль не відповів на скероване йому письмово запитання про призначення кіпрської компанії.

Залишилося без відповіді і запитання про її бенефіціара - особи, яка отримує прибутки від діяльності цієї фірми. Бенефіціаром і номінальним власником нерідко бувають різні люди.

Отже, Торстен Пуаль, який має зробити "Укрексімбанк" прозорішим, сам залишає без відповіді питання щодо прозорості його кіпрської фірми.

Азаров і гроші кривдника "Укрексімбанку" Клюєва

Андрій Клюєв, будучи при владі, отримав від "Укрексімбанку" мільярдні кредити, які не повернув. Посаду віцепрем'єра він, як вважають слідчі, отримав за хабар Олексію Азарову

Водночас, привертає на себе увагу той факт, що кіпрська компанія Пауля, не вказана ним у декларації, зареєстрована за тією самою адресою, що і кіпрська компанія Олексія Азарова, яка перебуває в центрі уваги слідчих Генеральної прокуратури України. За даними, доступними у судовому реєстрі України, йдеться про підозру у відмиванні 17 мільйонів доларів, отриманих 2010 року Азаровим-молодшим від колишнього віцепрем'єра Андрія Клюєва. Слідство вважає, що ці гроші були хабарем батьку Олексія Азарова - прем'єру Миколі Азарову - за призначення Андрія Клюєва віцепрем'єром в його уряді.

Через Кіпр, за даними слідства, мільйони від Клюєва потрапили до Австрії. Як вважають слідчі, гроші згодом були відмиті конгломератом австрійських фірм Олексія Азарова, до якого належить і очолювана нині Паулем австрійська Geolog Oil and Gas Trading GmbH. Щоправда Пауль став керувати фірмою, починаючи з 2017 року - після того, як Азаров переоформив фірми на Пивоварова.

Для чого Паулю фірма на Кіпрі?

Для чого Торстену Паулю знадобилася фірма, зареєстрована за однією адресою з фірмою з кримінальної справи проти Олексія Азарова, він не пояснив.

Як з'ясувала DW, не вказана в декларації Пауля кіпрська компанія є власницею торгової марки Geolog Oil & Gas, під якою у Німеччині продається зріджений газ для автомобілів. Однак для чого реєструвати німецьку торгову марку на Кіпрі? Як пояснив у розмові з DW експерт з питань оподаткування юридичної фірми Rödl & Partner Флоріан Гаас (Florian Haas), це зазвичай робиться для мінімізації податків.

"Якщо компанія платить іншій компанії гроші за використання її марки, то це фіксується як видатки фірми, що дозволяє платити менше податків, адже на Кіпрі доходи від ліцензійних зборів оподатковуються за значно нижчою ставкою", - пояснює Гаас. Замість 30 відсотків податків у Німеччині за такою схемою можна платити 2,5 відсотка з виведених на Кіпр коштів. А в Німеччині можна не платити нічого: німецька Geolog Oil&Gas Trading GmbH - однойменна "дочка" австрійської компанії Пауля - згідно зі звітністю формально є збитковою.

Чи надходять на Кіпр гроші від продажу газу у Німеччині? І якщо так, чи є вигодонабувачем Олексій Азаров? Торстен Пауль не дає відповідей.

Репутаційні ризики для уряду і держбанку?

Тим часом в уряді і Нацбанку відреагували на критику щодо призначення Торстена Пауля головою наглядової ради "Укрексімбанку".

Останнє слово щодо призначення Торстена Пауля скаже Національний банк України

"Ми були занепокоєні інформацією, озвученою Центром протидії корупції і відразу спрямували запит на членів наглядової ради щодо з'ясування даної інформації, а також до Національного банку України і до НАЗК. Ми очікуємо на результат і відповідно на реагування наглядової ради і НБУ на цю ситуацію, яка турбує нас, адже висока репутація та незалежність членів ради є дуже важливою для реформи державного банкінгу", - запевнила у коментарі DW міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова зазначила, що НБУ перевірить оприлюднену інформацію і залишає за собою право ветувати будь-яку кандидатуру члена наглядової ради. Очікується, що рішення буде ухвалене наприкінці серпня або у вересні.