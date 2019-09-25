Ненсі Пелосі після публікації стенограми наполягає на імпічменті Трампа

Речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що стенограма переговорів американського президента з президентом України Володимиром Зеленським свідчить про необхідність процедури імпічменту Дональда Трампа.

"Публікація записів телефонної розмови Білим домом підтверджує, що мала місце поведінка президента, що підриває непорушність наших виборів, престиж посади, яку він обіймає, і нашу національну безпеку", - йдеться в оприлюдненій у середу, 25 вересня, заяві Пелоcі, цитує агенція Reuters.

Заголом у Демократичній партії різко розкритикували зміст розмови українського та американського президентів. Так, колишня суперниця Трампа на виборах від демократів Гілларі Клінтон заявила, що президент США зрадив свою країну. "Це не політична заява - це сувора реальність, і ми повинні діяти", - написала Клінтон на своїй сторінці в Twitter, наголосивши, що підтримує імпічмент.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що публікація стенограми переговорів не розвіює підозри проти Трампа. А голова комітету з розвідки в палаті представників демократ Адам Шифф назвав те, як Трамп розмовляв із Зеленським, грубим порушенням з боку президента США. "Ці записи демонструють класичний шантаж мафіозного типу щодо лідера іноземної держави", - вважає він.

Що думають республіканці

Тим часом представники Республіканської партії США по-різному оцінили зміст телефонної розмови двох президентів. Загалом, республіканці підтримали Трампа. Так, американський сенатор і член Республіканської партії США Ліндсі Грем, який є головою юридичного комітету Сенату США, не побачив в стенограмі розмови підстав для початку процедури імпічменту.



Водночас сенатор-республіканець Мітт Ромні, який є видатним критиком свого однопартійця Трампа, зі свого боку заявив, що деталі опублікованої стенограми "викликають глибоке занепокоєння".

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про те, що американський президент міг заморозити виплату Україні фінансової допомоги і тиснути на українського президента, щоб той надав у відповідь на розблокування виплат компромат щодо сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Сам Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським.

24 вересня Трамп видав відповідне розпорядження, а 25 вересня стенограму переговорів опублікували. У ній президент США дійсно закликає розслідувати ситуацію щодо Байдена. 24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, в коментарі російському телеканалу "Росія-24" заперечив можливий тиск на нього з боку президента США.