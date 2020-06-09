"Немає однозначності": Зеленський розповів про своє ставлення до Бандери

На думку Зеленського, відповідь стосовно місця Степана Бандери в історії України має дати час. Саму тому не варто зараз провокувати українське суспільство такими питаннями.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не час провокувати українське суспільство питаннями про такі історичні фігури, як Степан Бандера. Про це він заявив під час поїздки до Хмельницької області в інтерв'ю виданню "Українська правда", що було опубліковане у вівторок, 9 червня.
Так, Зеленський, відповідаючи на питання, чи вважає він героєм Степана Бандеру, заявив, що в Україні від героя до ворога - один крок. "Я так думаю, що всі люди, які захищали незалежність України, - є її синами, є її дійсно героями. У нас від героя до ворога - один крок. Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бандери. Немає однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство та відповідати на ті питання, на які повинен відповісти час", - наголосив Зеленський.
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Він також пояснив, що в нього особисто зараз не може бути жодного ставлення до постаті таких людей, адже він не жив в ті часи. "В мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій за таких часів, про які ми з вами читаємо, але ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення", - пояснив Зеленський.
Відповідаючи на запитання, яка історична постать його найбільше захоплює, Зеленський згадав Леоніда Кравчука та Богдана Хмельницького.
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"Я з великою повагою ставлюся до Кравчука. Він дав Україні незалежність. Щоб там не було. Багато кажуть. Але хто такий Кравчук сьогодні? Він - перший президент України", - розповів Зеленський.
"Дипломатія, перемовини й хитрість Богдана Хмельницкого - там у нього всього було дуже багато. Він воював, потім з ними сідав за стіл. Потім мирився, потім союзничав. Все викручував, що потім забрав назад до України. Є дуже багато різного про Богдана Хмельницького - щось домовився, комусь продався. Все це, знаєте, дрібниці, з яких не складається історія України", - додав Зеленський.