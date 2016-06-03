 Негода на півдні Франції забрала життя п′ятьох людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Негода на півдні Франції забрала життя п'ятьох людей

Серед загиблих - троє рятувальників, які втратили життя внаслідок падіння гелікоптера. Двоє інших жертв негоди - фермери.

Рятувальники поблизу місця падіння вертольота, внаслідок аварії якого загинули твоє людей

Рятувальники поблизу місця падіння вертольота, внаслідок аварії якого загинули твоє людей

Щонайменше п'ятеро людей загинули упродовж останніх двох днів внаслідок негоди та спричиненої проливними дощами повені в південних регіонах Франції. Такі дані повідомило в понеділок, 2 грудня, міністерство внутрішніх справ країни. Серед жертв - троє рятувальників, які загинули внаслідок падіння вертольота. Аварія сталася зранку 2 листопада неподалік Марселя, передає агенція новин AFP.

Можливою причиною падіння гелікоптера називають сильний туман у гористій місцевості. Вертоліт прямував на виклик потерпілих від негоди, кажуть у МВС Франції.

Тіла ще двох загиблих унаслідок повені, які втратили життя 1 грудня, виявили в департаменті Вар. Один із загиблих був власником конеферми. Коли він наглядав за тваринами, його знесло потоком води. Другим загиблим був власник овечої ферми, він загинув за схожих обставин. Його тіло виявили в автомобілі.

Напередодні через сильні опади французькі метеорологи оголосили найвищий, червоний, рівень погодної небезпеки у двох департаментах на південному сході Франції. 2 грудня після певної нормалізації ситуації найвищий ступінь небезпеки скасували.

Жертвами негоди на півдні Франції тижнем раніше вже стали шестеро осіб. Сотні іншим були змушені залишити свої домівки. Від природного лиха постраждав також і відомий середземноморський курорт Сен-Тропе.

Дивитись відео 00:27

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    Автор: Олександр Голубов, Валерій Сааков


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