Негода в Італії: від повені на Сицилії загинули 10 людей

Десять людей, включаючи сім'ю з дітьми, загинули внаслідок повені поблизу Палермо на італійському острові Сицилія. Про це в неділю, 4 листопада, повідомляє агенція dpa з посиланням на рятувальні служби.

Як зазначається, тіла членів двох сімей, серед яких діти віком один, три та 15 років, виявили в будинку в населеному пункті Кастельдачча. Трагедія сталася в ніч на неділю. Будинок розташований поблизу невеликої річки, яка внаслідок сильних злив вийшла з берегів. За словами представника місцевої влади, ця річка ніколи не становила небезпеки.

Тіло ще одного чоловіка виявили в його автомобілі в населеному пункті Вікарі. Крім того, ще дві людини, за даними рятувальників, вважаються зниклими безвісти, зазначає агенція AFP.

Негода, яка вже тиждень лютує в Італії, разом із загиблими в ніч на 4 листопада, забрала життя вже понад 20 людей. Ситуацію на півночі країни очільник італійської служби цивільного захисту назвав "апокаліптичною".

Вітри зі швидкістю до 180 кілометрів на годину призвели до знищення ділянок лісів, а дороги виявилися засипаними внаслідок зсувів ґрунту. У багатьох населених пунктах відсутня електрика та питна вода. У неділю міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні має відвідати регіон Венето. Раніше повідомлялося, що через негоду затопленою виявилася Венеція.