 Негода в Італії: від повені на Сицилії загинули 10 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Негода в Італії: від повені на Сицилії загинули 10 людей

Внаслідок негоди, яка вже тиждень лютує в Італії, на Сицилії загинули 10 людей. Загалом жертвами стихії в країні стали вже понад 20 осіб.

Знищені внаслідок негоди яхти та човни у бухті неподалік Генуї

Знищені внаслідок негоди яхти та човни у бухті неподалік Генуї

Десять людей, включаючи сім'ю з дітьми, загинули внаслідок повені поблизу Палермо на італійському острові Сицилія. Про це в неділю, 4 листопада, повідомляє агенція dpa з посиланням на рятувальні служби.

Як зазначається, тіла членів двох сімей, серед яких діти віком один, три та 15 років, виявили в будинку в населеному пункті Кастельдачча. Трагедія сталася в ніч на неділю. Будинок розташований поблизу невеликої річки, яка внаслідок сильних злив вийшла з берегів. За словами представника місцевої влади, ця річка ніколи не становила небезпеки.

DW.COM

Кількість загиблих через шторми та дощі в Італії продовжує зростати. На узбережжі висота хвиль досягає дев'яти метрів, а Венеція лишається затопленою. (30.10.2018)

Італія потерпає від негоди - у більшості регіонів країни оголошено штормове попередження, сотні шкіл закрито, є перші загиблі. 70 відсотків міста Венеція затоплені водою. (29.10.2018)

Тіло ще одного чоловіка виявили в його автомобілі в населеному пункті Вікарі. Крім того, ще дві людини, за даними рятувальників, вважаються зниклими безвісти, зазначає агенція AFP.

Негода, яка вже тиждень лютує в Італії, разом із загиблими в ніч на 4 листопада, забрала життя вже понад 20 людей. Ситуацію на півночі країни очільник італійської служби цивільного захисту назвав "апокаліптичною".

Вітри зі швидкістю до 180 кілометрів на годину призвели до знищення ділянок лісів, а дороги виявилися засипаними внаслідок зсувів ґрунту. У багатьох населених пунктах відсутня електрика та питна вода. У неділю міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні має відвідати регіон Венето. Раніше повідомлялося, що через негоду затопленою виявилася Венеція.

Дивитись відео 01:18
Now live
01:18 хв

No comment: Обвал чотирисмугового автомобільного мосту в Італії (14.08.2018)

Аудіо й відео до теми

No comment: Обвал чотирисмугового автомобільного мосту в Італії (14.08.2018)  

Також за темою

Italien Unwetter

Негода в Італії забрала життя щонайменше дев'яти осіб 30.10.2018

Кількість загиблих через шторми та дощі в Італії продовжує зростати. На узбережжі висота хвиль досягає дев'яти метрів, а Венеція лишається затопленою.

Italien Unwetter

Негода в Італії: Венеція опинилася під водою, гинуть люди 29.10.2018

Італія потерпає від негоди - у більшості регіонів країни оголошено штормове попередження, сотні шкіл закрито, є перші загиблі. 70 відсотків міста Венеція затоплені водою.

Реклама

Докладно

Нафтохімічна галузь Ірану

Іран готується до нових санкцій США

Наступний раунд санкцій Вашингтона може дошкульно вдарити по нафтогазовому сектору Ірану. 

Відновлювальна енергетика

Погана погода для "Газпрому": газ програє вітру і сонцю

Частка відновлюваних джерел в електроенергетиці Німеччини досягла 38 відсотків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  