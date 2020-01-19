 Невідомий вірус в Китаї: захворіли вже 62 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Невідомий вірус в Китаї: захворіли вже 62 людини

Новий вірус міг передатися людині від тварин на ринку в місті Ухань. Міжнародні експерти вважають, що реальна кількість випадків захворювання може наближатися до двох тисяч.

Реальна кількість хворих на невідому хворобу може бути набагато більшю, ніж наразі виявлено

Реальна кількість хворих на невідому хворобу може бути набагато більшю, ніж наразі виявлено

В китайському місті Ухань виявлено ще 17 випадків захворювання на невідому хворобу легенів, спричинену новим типом коронавірусу. Про це у неділю, 19 січня, повідомили медичні працівники. Нові дані були виявлені під час огляду пацієнтів у кількох лікарнях. Загалом на невідому хворобу, яка, як вважається, походить з місцевого ринку тварин, захворіли 62 людини. Двоє людей вже померли від цієї хвороби.

З 17-и пацієнтів, в яких нещодавно був діагностований новий вірус, троє перебувають у важкому стані, а решта - в стабільному. Влада продовжить досліджувати випадки подібних захворювань. Окрім того, три випадки захворювання виявлені в Таїланді та Японії у людей, які приїхали з Уханя.

Тим часом експерти вважають, що справжня кількість людей, заражених невідомим вірусом, може бути набагато більшою. Зокрема, за підрахунками Центру глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі Лондона, кількість хворих вже зараз може досягати 1700. "Цілком ймовірно, що в Ухані може бути набагато більше випадків спалаху нового коронавірусу, ніж наразі повідомляється", - йдеться у звіті MRC.

DW.COM

Медики з Гонконгу встановили, що медикамент проти раку діє також проти низки вірусів, таких як грип, SARS, близькосхідний респіраторний синдром та Зіка. Утім, діюча речовина може мати також складні побічні ефекти. (17.01.2019)

Навіть медики достеменно не знають про всі ризики лікування антибіотиками. Проти вірусів вони не допомагають, натомість застосування антибіотиків без потреби допомагає бактеріям розвивати імунітет проти них. (27.11.2019)

Коронавіруси часто викликають нешкідливі захворювання, як-от застуду. Однак вони також можуть викликати гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ), а також близькосхідний респіраторний синдром. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що наразі немає однозначних доказів поширення цього вірусу при контакті від людини до людини, однак експерти Імперського коледжу Лондона не виключають такої можливості. На думку експертів, симптоми хвороби від нового вірусу схожі на важкий гострий респіраторний синдром, або атипову пневмонію.

Поява нового вірусу викликає особливе занепокоєння через те, що в Китаї наприкінці січня мільйони людей готуються до подорожей під час святкування китайського нового року. Багато аеропортів в інших азійських країнах запровадили медичну перевірку пасажирів, які подорожують з Китаю.

Дивитись відео 01:25

Вакцинація від грипу: усі радять, але мало хто робить щеплення? (15.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Вакцинація від грипу: усі радять, але мало хто робить щеплення? (15.10.2018)  

Реклама

Докладно

Прапори Євросоюзу та Німеччини перед будівлею Бундестагу

Як в Німеччині захищають прапори інших держав

У Німеччині вирішать, чи підлягатимуть прапори ЄС та зарубіжних країн такому ж захисту, як державні символи самої ФРН.  

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очолює уряд із серпня 2019 року

Німецький експерт про уряд: Економіка розвивається правильно

В Україні спекулюють про відставку уряду Гончарука. Оцінку перших місяців його роботи дав Роберт Кірхнер.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  