Невідомий вірус в Китаї: захворіли вже 62 людини

В китайському місті Ухань виявлено ще 17 випадків захворювання на невідому хворобу легенів, спричинену новим типом коронавірусу. Про це у неділю, 19 січня, повідомили медичні працівники. Нові дані були виявлені під час огляду пацієнтів у кількох лікарнях. Загалом на невідому хворобу, яка, як вважається, походить з місцевого ринку тварин, захворіли 62 людини. Двоє людей вже померли від цієї хвороби.

З 17-и пацієнтів, в яких нещодавно був діагностований новий вірус, троє перебувають у важкому стані, а решта - в стабільному. Влада продовжить досліджувати випадки подібних захворювань. Окрім того, три випадки захворювання виявлені в Таїланді та Японії у людей, які приїхали з Уханя.

Тим часом експерти вважають, що справжня кількість людей, заражених невідомим вірусом, може бути набагато більшою. Зокрема, за підрахунками Центру глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі Лондона, кількість хворих вже зараз може досягати 1700. "Цілком ймовірно, що в Ухані може бути набагато більше випадків спалаху нового коронавірусу, ніж наразі повідомляється", - йдеться у звіті MRC.

Коронавіруси часто викликають нешкідливі захворювання, як-от застуду. Однак вони також можуть викликати гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ), а також близькосхідний респіраторний синдром. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що наразі немає однозначних доказів поширення цього вірусу при контакті від людини до людини, однак експерти Імперського коледжу Лондона не виключають такої можливості. На думку експертів, симптоми хвороби від нового вірусу схожі на важкий гострий респіраторний синдром, або атипову пневмонію.

Поява нового вірусу викликає особливе занепокоєння через те, що в Китаї наприкінці січня мільйони людей готуються до подорожей під час святкування китайського нового року. Багато аеропортів в інших азійських країнах запровадили медичну перевірку пасажирів, які подорожують з Китаю.