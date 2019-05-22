НБУ подав апеляцію на рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку"

Національний банк України у п'ятницю, 24 травня, оскаржив два рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації "Приватбанку" та визначення переліку пов'язаних із банком осіб. "Тому на сьогодні зазначені судові рішення не набули законної сили й не мають жодних правових наслідків", - повідомляється на сайті Нацбанку України.

При цьому НБУ прокоментував деякі аргументи суду, які стали підставою для ухвалення цих судових рішень, з якими він не погоджується. Зокрема, на думку Нацбанку, суд проігнорував "встановлення НБУ потреби "Приватбанку" в його докапіталізації" та невиконання банком і його акціонерами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим програми фінансового оздоровлення щодо докапіталізації банку".

Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства.

Колишні власники "Приватбанку" вважають його націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як державний "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Нині сторони провадять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Так, 22 травня Національний банк України і державний "Приватбанк" виграли суд у пов'язаних з екс-співвласником банку Ігорем Коломойським компаній, через які останні хотіли зняти з себе зобов'язання за кредитами рефінансування.