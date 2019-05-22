 НБУ подав апеляцію на рішення про незаконність націоналізації ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

НБУ подав апеляцію на рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку"

Національний банк України подав дві апеляції на рішення київського суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" і визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

Приватбанк

У квітні суд визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною

Національний банк України у п'ятницю, 24 травня, оскаржив два рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації "Приватбанку" та визначення переліку пов'язаних із банком осіб. "Тому на сьогодні зазначені судові рішення не набули законної сили й не мають жодних правових наслідків", - повідомляється на сайті Нацбанку України.

При цьому НБУ прокоментував деякі аргументи суду, які стали підставою для ухвалення цих судових рішень, з якими він не погоджується. Зокрема, на думку Нацбанку, суд проігнорував "встановлення НБУ потреби "Приватбанку" в його докапіталізації" та невиконання банком і його акціонерами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим програми фінансового оздоровлення щодо докапіталізації банку".

DW.COM

Національний банк програв апеляцію щодо проведення перевірки у "Приватбанку", за результатами якої він був націоналізований. НБУ обіцяє оскаржити це рішення в касаційній інстанції. (13.05.2019)

Якщо суд скасує націоналізацію "Приватбанку", він втратить капітал і знову буде визнаний неплатоспроможним, заявила Reuters заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. У цьому випадку кращою є передача банку державі. (15.05.2019)

Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства.

Колишні власники "Приватбанку" вважають його націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як державний "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Нині сторони провадять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Так, 22 травня Національний банк України і державний "Приватбанк" виграли суд у пов'язаних з екс-співвласником банку Ігорем Коломойським компаній, через які останні хотіли зняти з себе зобов'язання за кредитами рефінансування.

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Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

 

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Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)  

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