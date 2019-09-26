На хімічному заводі на півночі Франції сталась велика пожежа

У французькому місті Руан в ніч на четвер, 26 вересня, сталась велика пожежа на хімічному заводі, повідомила місцева влада. Повідомлень про жертви немає. На місці близько 200 пожежників продовжують боротися з вогнем. Причина пожежі з'ясовується.

Пожежа спалахнула на заводі Lubrizol, який виробляє спеціальні хімікати для транспорту, промисловості та споживчих ринків. Внаслідок пожежі у 13 містах та селах поблизу заводу були зачинені школи та дитячі садочки. Місцева влада повідомила, що початковий аналіз не виявив "гострої токсичності" у повітрі.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Кристоф Кастанера, "немає елемента, який змушує нас вірити, що дим шкідливий", передає радіостанція RTL. Однак людям рекомендували залишатися у приміщеннях та триматися якомога далі від місця пожежі.

Префектура попередила людей про необхідність мити руки, а також овочі та фрукти. Також будуть проведені подальші хімічні аналізи повітря та вжиті заходи для запобігання потрапляння хімікатів до річки Сена, яка проходить через Руан. "Ми все ще боремося з вогнем, є ризик, що забруднення може потрапити в Сену", - повідомив префект П'єр-Андре Дюран, передає телеканал BFMTV.