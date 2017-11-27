На Філіппінах проводять евакуацію населення через виверження вулкана

Влада Філіппін розпочала евакуацію тисяч громадян через початок виверження вулкану Тааль, розташованого на відстані близько 60 кілометрів від столиці країни Маніли.
На Філіппінах прокинувся розташований на відстані близько 60 кілометрів від столиці країни Маніли вулкан Тааль. У неділю, 12 січня, вулкан викинув у атмосферу багатокілометровий стовп вулканічного попелу. Після цього влада острівної держави негайно розпочала евакуацію населення з поселень.
За різними даними, евакуація зачепила кілька тисяч мешканців регіону. Під евакуацію потрапили й десятки туристів, передає інформагенція dpa. У кількох районах неподалік від вулкана сейсмологи зареєстрували невеликі землетруси.
Тим часом сейсмологи застерегли населення від можливого "небезпечного" магматичного виверження, що може статися за кілька днів. Через викинутий у атмосферу високий стовп вулканічного попелу служба цивільної авіації Філіппін призупинила польоти в аеропорту Маніли, передає агенція новин AFP.
Тааль вважається одним з найактивніших вулканів на Філіппінах. Водночас він відомий як одна з туристичних принад країни.
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