На Філіппінах проводять евакуацію населення через виверження вулкана

На Філіппінах прокинувся розташований на відстані близько 60 кілометрів від столиці країни Маніли вулкан Тааль. У неділю, 12 січня, вулкан викинув у атмосферу багатокілометровий стовп вулканічного попелу. Після цього влада острівної держави негайно розпочала евакуацію населення з поселень.

За різними даними, евакуація зачепила кілька тисяч мешканців регіону. Під евакуацію потрапили й десятки туристів, передає інформагенція dpa. У кількох районах неподалік від вулкана сейсмологи зареєстрували невеликі землетруси.

Тим часом сейсмологи застерегли населення від можливого "небезпечного" магматичного виверження, що може статися за кілька днів. Через викинутий у атмосферу високий стовп вулканічного попелу служба цивільної авіації Філіппін призупинила польоти в аеропорту Маніли, передає агенція новин AFP.

Тааль вважається одним з найактивніших вулканів на Філіппінах. Водночас він відомий як одна з туристичних принад країни.