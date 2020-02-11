На ТКГ у Мінську домовилися щодо обміну полоненими - офіс Зеленського

Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську у середу, 11 березня, сторони досягли домовленостей з питань обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у населених пунктах Золоте і Щастя.

Як повідомляється на офіційній сторінці Офісу президента (ОП) України у Facebook, на засіданні були присутні керівник ОП Андрій Єрмак і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

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Зазначається, що сторони домовилися надати до ТКГ перелік осіб, які підлягають взаємному звільненню, "маючи на увазі необхідність завершення зазначених звільнень у найкоротші терміни". Також представити сторін в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.

Консультативна група для Мінська

Окрім того, ТКГ вирішила запровадити Консультативну раду в складі політичної підгрупи ТКГ, відповідне рішення буде підписано після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини про виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

15 лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що в полоні на непідконтрольній Києву частині Донбасу перебувають понад 200 українців, а в анексованому Росією Криму та на території РФ - понад 100 українців і кримських татар.